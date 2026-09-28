Familia sigue con el reempadronamiento de personas celíacas en departamentos alejados: conocé el cronograma

Durante el mes de octubre, personal de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, del Ministerio de Familia, llevará a cabo el reempadronamiento de las personas que están incluidas en el programa de módulos alimentarios por celiaquía y que viven en los departamentos alejados y de la periferia de San Juan.
Los operativos se realizarán en San Martín, 25 de Mayo, Valle Fértil, Jáchal, Zonda, Ullum, Caucete, Iglesia, Sarmiento, Angaco y Calingasta. Este procedimiento es de carácter obligatorio y se fundamenta en la necesidad de actualizar datos. En este contexto, los pacientes con celiaquía deberán presentar documentación respaldatoria del diagnóstico.
Cabe recordar que en Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Albardón, 9 de Julio, Santa Lucía y Capital) ya se hizo este abordaje entre el 27 de julio y el 31 de agosto pasado, en el Centro Cívico. Por lo que una vez que se concluya el abordaje en octubre, se tendrá toda la información certera y actualizad.
Requerimientos para el operativo de Familia
Las personas citadas, según el calendario establecido, deberán presentar fotocopia del DNI de cada integrante del grupo familiar; certificaciones negativas del titular y de los mayores de 18 años convivientes emitidas por ANSES (para acreditar no percibe ingresos ni beneficios sociales) y fotocopia de CODEM o Comprobante de Empadronamiento de obra social emitido por ANSES (con el que se certifica la cobertura médica de una persona y su grupo familiar).
También se deberá presentar fotocopia de informe de biopsia o constancia médica de enfermedad celíaca emitida por un profesional médico (en ambos casos con firma, sello y matrícula legibles). Si la persona que recibe el módulo es pensionada deberá traer recibo de sueldo y una boleta de servicio a su nombre.
De este modo quedarán reempadronadas, un requisito fundamental para el cumplimiento de los objetivos de esta política pública que brinda un apoyo alimentario a las personas con diagnóstico de celiaquía confirmada y que no cuentan con cobertura social.
Cronograma del reempadronamiento
El reempadronamiento dará comienzo a principios del mes de octubre:
- Viernes 2 de octubre. El reempadronamiento será en el departamento San Martin. La atención y recepción de documentación respaldatoria será de 9 a 11,30, en el Centro de Jubilados San Luis Gonzaba, ubicado en calles Meglioli y Blanco, en el Barrio Pie de Palo.
- Martes 6 de octubre. El operativo se hará en el Hospital de 25 de Mayo, en la villa cabera de Santa Rosa. Las personas deberán concurrir de 11 a 12,30.
- Miércoles 7 de octubre. La atención será en la oficina de Acción Social del departamento de Valle Fértil, en horario de 9,30 a 11,30 horas.
- Jueves 8 de octubre. Los equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias se trasladarán al departamento Jáchal: atenderán desde las 9,30 en el CIC de Niquivil; entre las 10 y las 12, en el Hospital San Roque para la recepción de la documentación; y a las 11, en el CIC de Villa Mercedes.
- Viernes 9 de octubre. Los profesionales se trasladarán a Zonda y Ullum. Las personas interesadas deberán dirigirse a las oficinas de Acción Social de Zonda, de 9,30 a 11 horas; mientras que y de 11,30 a 12,30 la atención será el CIC de Ullum.
- Lunes 13 y martes 14 de octubre. Desde las 9,30, el reempadronamiento se hará en el Club Deportivo de Caucete.
- Miércoles 15 de octubre. El reempadronamiento será en Iglesia: de 9,30 a 11, en el CIC de Las Flores; y de 11,30 a 12,30 horas, en el Hospital Tomás Perón de Rodeo.
- Viernes 16 de octubre. El reempadronamiento para las personas celíacas de realizará en Sarmiento. Será en el CIC de Villa Media Agua, de 9,30 a 11; y de las 11,30 a 12,30 en el CIC de Los Berros.
- Lunes 19 de octubre. La recepción de documentación será en el Hospital Doctor Alfredo Rizo Esparza, de 9,30 a 11,30.
- Jueves 22 d octubre. Finalmente, el abordaje se hará en el departamento Calingasta a partir de las 10, en el Hospital de Villa Calingasta, y a las 11 en el Hospital Aldo Cantoni de Bar