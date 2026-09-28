Familia sigue con el reempadronamiento de personas celíacas en departamentos alejados: conocé el cronograma

Durante el mes de octubre, el Ministerio de Familia visitará 11 departamentos para reempadronar a personas celíacas.

Durante el mes de octubre, personal de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, del Ministerio de Familia, llevará a cabo el reempadronamiento de las personas que están incluidas en el programa de módulos alimentarios por celiaquía y que viven en los departamentos alejados y de la periferia de San Juan.

Los operativos se realizarán en San Martín, 25 de Mayo, Valle Fértil, Jáchal, Zonda, Ullum, Caucete, Iglesia, Sarmiento, Angaco y Calingasta. Este procedimiento es de carácter obligatorio y se fundamenta en la necesidad de actualizar datos. En este contexto, los pacientes con celiaquía deberán presentar documentación respaldatoria del diagnóstico.

Cabe recordar que en Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Albardón, 9 de Julio, Santa Lucía y Capital) ya se hizo este abordaje entre el 27 de julio y el 31 de agosto pasado, en el Centro Cívico. Por lo que una vez que se concluya el abordaje en octubre, se tendrá toda la información certera y actualizad.

Requerimientos para el operativo de Familia Las personas citadas, según el calendario establecido, deberán presentar fotocopia del DNI de cada integrante del grupo familiar; certificaciones negativas del titular y de los mayores de 18 años convivientes emitidas por ANSES (para acreditar no percibe ingresos ni beneficios sociales) y fotocopia de CODEM o Comprobante de Empadronamiento de obra social emitido por ANSES (con el que se certifica la cobertura médica de una persona y su grupo familiar).

También se deberá presentar fotocopia de informe de biopsia o constancia médica de enfermedad celíaca emitida por un profesional médico (en ambos casos con firma, sello y matrícula legibles). Si la persona que recibe el módulo es pensionada deberá traer recibo de sueldo y una boleta de servicio a su nombre.