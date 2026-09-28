Docentes universitarios a paro: será por 72 horas y en lo que va del año son casi 40 días sin clases por medidas de fuerza

El Financiamiento Universitario y el incumplimiento por parte del Gobierno nacional nuevamente se convierte en el foco del plan de lucha que está llevando adelante docentes universitarios de todo el país. En ese contexto, esta semana habrá nuevamente medidas de fuerza que impactarán en el dictado de clases.

La Justicia intimó al Gobierno a que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

Conforme informaron tanto desde SiDUNSJ como de ADICUS, los gremios que nuclean la docencia universitaria en San Juan, el paro será por 72 horas , es decir, serán tres las jornadas sin actividades en las aulas. La decisión se tomó durante el Plenario de Secretarios y Secretarias generales de la Conadu y de la Conadu Histórica, tras el rechazo del Gobierno nacional a la cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11.

Días atrás, el titular del juzgado Martín Cormick, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días la medida cautelar sobre el financiamiento universitario. La respuesta del Ejecutivo no fue la mejor, ya que adelantaron que van a apelar la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En ese contexto, la comunidad universitaria se alza nuevamente en protesta.

La medida de fuerza tendrá impacto en la actividad los días 31 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Es decir que por tres días los alumnos de colegios preuniversitarios como de las distintas unidades académicas no tendrán clases. De esta manera, el alumnado de la UNSJ llegará a 40 jornadas sin clases durante este año, conforme a todos los paros que se han estado realizando desde el inicio de ciclo lectivo, y que activó un reclamo judicial por parte de padres de alumnos preuniversitarios.

La accioón gremial se realiza en la previa a lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realizará el próximo 15 de octubre en todo el país.

Un paro que podría cancelarse si el Ejecutivo cumple

Desde las organizaciones detrás de la medida de fuerza informaron que hay una condición para que el cese de actividades no se lleve a cabo, y está en manos del Ejecutivo. Sucede que si el gobierno de Javier Milei cumple antes de este martes 29 de octubre con la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial, el paro queda sin efecto.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, pero Milei la vetó. El Parlamento insistió luego con la norma mediante los dos tercios requeridos en ambas cámaras: el Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año.

El Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación al argumentar que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a presentar la demanda judicial que derivó en la cautelar vigente.