El RUPVAA llega  Jáchal para facilitar los trámites de verificación vehicular

El operativo del RUPVAA ser el 3 de octubre en el Aeroclub de Jáchal, donde se realizará la verificación de automotores y el grabado de autopartes.

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la presencia del Estado en los departamentos de la provincia, el RUPVAA llevará sus servicios a Jáchal. El operativo se desarrollará el 3 de octubre, de 8 a 13 horas, en el Aeroclub de Jáchal, con el equipamiento necesario para realizar las verificaciones y el grabado de autopartes.

La propuesta del Registro Único Provincial de Verificación del Automotor y Autopartes (RUPVAA) apunta a acercar los servicios de seguridad a los vecinos, generando una instancia de atención en el territorio y facilitando el acceso a trámites vinculados con la identificación y seguridad de los vehículos. Las inscripciones se realizan a través de la página web www.verificacionsanjuan.com.ar.

Vehículos convocados por el RUPVAA Durante la jornada deberán realizar la verificación policial los automotores inscriptos desde el 1 de enero de 2001, las motos nacionales inscriptas desde el 1 de enero de 2004 y las motos importadas, cuya verificación es obligatoria para todas. También podrán realizar el trámite las máquinas industriales, agrícolas y grúas de gran porte.

Además, se llevará adelante el grabado de autopartes, una medida de seguridad preventiva orientada a desalentar el robo de vehículos y la posterior reventa de sus partes. Esta práctica se encuentra contemplada por la Ley Provincial N.º 1707-C, que establece la obligatoriedad del grabado indeleble del número de dominio.