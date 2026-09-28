El RUPVAA llega  Jáchal para facilitar los trámites de verificación vehicular

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la presencia del Estado en los departamentos de la provincia, el RUPVAA llevará sus servicios a Jáchal. El operativo se desarrollará el 3 de octubre, de 8 a 13 horas, en el Aeroclub de Jáchal, con el equipamiento necesario para realizar las verificaciones y el grabado de autopartes.
La propuesta del Registro Único Provincial de Verificación del Automotor y Autopartes (RUPVAA) apunta a acercar los servicios de seguridad a los vecinos, generando una instancia de atención en el territorio y facilitando el acceso a trámites vinculados con la identificación y seguridad de los vehículos. Las inscripciones se realizan a través de la página web www.verificacionsanjuan.com.ar.
Vehículos convocados por el RUPVAA
Durante la jornada deberán realizar la verificación policial los automotores inscriptos desde el 1 de enero de 2001, las motos nacionales inscriptas desde el 1 de enero de 2004 y las motos importadas, cuya verificación es obligatoria para todas. También podrán realizar el trámite las máquinas industriales, agrícolas y grúas de gran porte.
Además, se llevará adelante el grabado de autopartes, una medida de seguridad preventiva orientada a desalentar el robo de vehículos y la posterior reventa de sus partes. Esta práctica se encuentra contemplada por la Ley Provincial N.º 1707-C, que establece la obligatoriedad del grabado indeleble del número de dominio.
Presencia del Estado en el territorio
De esta manera, el Gobierno de San Juan continúa fortaleciendo una política de seguridad que también se construye desde la cercanía, llevando herramientas y servicios a cada departamento. Acercando el Estado a la comunidad para facilitar trámites, generar respuestas en el territorio y acompañar a los sanjuaninos en todos los sectores.