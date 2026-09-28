El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en octubre habrá ocho colectas en ocho departamentos

Ante la baja registrada en donaciones de sangre en San Juan, el IPHEM saldrá a buscar donantes como hace cada mes. En este marco, el Instituto Provincial de Hemoterapia difundió el cronograma para octubre que incluirá colectas en ocho departamentos. Cabe recordar que desde el IPHEM dijeron que las donaciones de sangre registran una disminución del 30% desde comienzo de año.
Las colectas de sangre impulsadas por Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan buscan garantizar un stock adecuado en el banco de sangre y convocan a la comunidad a sumarse como donantes voluntarios. En este marco, dio a conocer el cronograma de colectas que se desarrollarán durante el mes de julio en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar y mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre.
Estas colectas itinerantes forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.
Desde el IPHEM se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente
Cronograma de las colectas del IPHEM
Viernes 02 de octubre - Albardón
- Lugar: Hospital Doctor José Giordano.
- Domicilio: Calle Domingo Faustino Sarmiento s/n.
- Horario: de 8 a 12.
Martes 06 de octubre - Calingasta
- Lugar: Hospital de Barreal.
- Domicilio: Calle Las Heras 79 oeste, en la localidad de Barreal.
- Horario de colecta: de 9 a 12.
Jueves 10 de octubre – Capital
- Lugar: Centro Cívico, Ministerio de Educación.
- Domicilio: Avenida Libertador General San Martín 750 Oeste.
- Horario: de 8 a 12.
Miércoles 14 de octubre - Caucete
- Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital Doctor Cesar Aguilar.
- Domicilio: Diagonal Sarmiento 42, Caucete.
- Horario de colecta: de 8 a 12.
Jueves 16 de octubre - Sarmiento
- Lugar: Hospital Ventura Lloveras.
- Domicilio: Calle 9 de Julio, en la localidad de Media Agua.
- Horario de colecta: de 8 a 12.
Martes 20 de octubre - Jáchal
- Lugar: Hospital San Roque.
- Domicilio: RN 150, Jáchal.
- Horario de colecta: de 8,30 a 12.
Viernes 23 de octubre - Pocito
- Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni.
- Domicilio: Avenida Intendente Joaquin Uñac (Exmendoza) entre 10 y 11, Villa Aberastain.
- Horario: de 8 a 12.
Jueves 30 de octubre - Angaco
- Lugar: Centro de jubilados de Angaco (Colabora Hospital Doctor Rizo Esparza).
- Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson.
- Horario: de 8 a 12.
Requisitos para ser donante:
- Tener entre 18 y 65 años.
- Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
- Asistir con DNI.
- Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
- Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.
Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.