Día del Empleado de Comercio: este lunes no abre la mayoría de los negocios en San Juan

Este lunes 28 de septiembre , la actividad comercial queda prácticamente paralizada en San Juan con motivo de la celebración del Día del Empleado de Comercio , que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre .

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La medida alcanza a la mayoría de los locales del microcentro sanjuanino y de los distintos departamentos de la provincia. En consecuencia, las calles comerciales tendrán una actividad considerablemente menor durante la jornada.

Los principales rubros comerciales, además de supermercados y shoppings , ya comunicaron a través de sus redes sociales que no abrirán sus puertas este lunes .

La excepción esta dada por algunos comercios que son atendidos directamente por sus propios dueños , que podrán decidir si mantienen o no la actividad durante la jornada.

De esta manera, quienes necesiten realizar compras deberán tener en cuenta que la atención habitual se retomará este martes 29 de septiembre , cuando los comercios vuelvan a funcionar con normalidad.

Los orígenes del Día del Empleado de Comercio

La fecha remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley N°11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector. Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercios que se logró obtener estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Gracias a esta lucha, se logró obtener mayores derechos laborales, licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.

Fue el 10 de diciembre de 2009 que se sancionó la ley N°26.541 y se estableció este día. Mediante su escrito se afirmaba que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada, deberán abonar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.