    • 28 de septiembre de 2026 - 09:00

    Día del Empleado de Comercio: este lunes no abre la mayoría de los negocios en San Juan

    La actividad mercantil se paraliza este lunes 28 de septiembre en la provincia. Los comercios, supermercados y shoppings permanecerán cerrados y retomarán la atención habitual el martes.

    Peatonal de San Juan.

    Peatonal de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este lunes 28 de septiembre, la actividad comercial queda prácticamente paralizada en San Juan con motivo de la celebración del Día del Empleado de Comercio, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre.

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    La medida alcanza a la mayoría de los locales del microcentro sanjuanino y de los distintos departamentos de la provincia. En consecuencia, las calles comerciales tendrán una actividad considerablemente menor durante la jornada.

    Los principales rubros comerciales, además de supermercados y shoppings, ya comunicaron a través de sus redes sociales que no abrirán sus puertas este lunes.

    La excepción esta dada por algunos comercios que son atendidos directamente por sus propios dueños, que podrán decidir si mantienen o no la actividad durante la jornada.

    De esta manera, quienes necesiten realizar compras deberán tener en cuenta que la atención habitual se retomará este martes 29 de septiembre, cuando los comercios vuelvan a funcionar con normalidad.

    Los orígenes del Día del Empleado de Comercio

    La fecha remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley N°11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector. Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercios que se logró obtener estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Gracias a esta lucha, se logró obtener mayores derechos laborales, licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.

    Fue el 10 de diciembre de 2009 que se sancionó la ley N°26.541 y se estableció este día. Mediante su escrito se afirmaba que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada, deberán abonar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.

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