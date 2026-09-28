Jáchal: con una inversión de $515 millones, recuperarán la pileta municipal del Camping El Vivero

Este lunes, el intendente de Jácha l, Matías Espejo , anunció oficialmente el inicio del proyecto de recuperación integral de la pileta municipal y las áreas complementarias del Camping El Vivero . Durante la conferencia de prensa, el mandatario estuvo acompañado por miembros de su gabinete municipal y los equipos técnicos encargados del diseño y supervisión del proyecto.

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La iniciativa, muy esperada por la comunidad, ya dio su primer paso formal al ser publicada en el Boletín Oficial en el marco del Decreto N.º 380/26. La obra será adjudicada mediante un proceso de licitación pública y contempla un estricto plazo de ejecución de 90 días corridos a partir de la puesta en vigencia del contrato, con el objetivo de optimizar los tiempos de entrega.

Uno de los aspectos más destacados del diseño final es la reestructuración del área de baño, que pasará a contar con un esquema funcional de tres piletas adaptadas a distintas necesidades y edades:

Para garantizar el correcto funcionamiento y la sustentabilidad del complejo , el proyecto del municipio de Jáchal contempla la instalación de un sistema integral de llenado y recuperación de agua conectado a una nueva sala de máquinas. En materia de infraestructura existente, los técnicos explicaron que se reutilizarán las instalaciones que se encuentren en óptimas condiciones, mientras que aquellas deterioradas por el paso del tiempo serán completamente remodeladas.

Infraestructura, accesibilidad y seguridad

Los trabajos en el vaso de las piletas incluirán la modificación de la profundidad del fondo, pintura completa, colocación de nuevas escaleras de acceso y barreras de protección. A su vez, para brindar mayor seguridad y un control efectivo del flujo de visitantes, se construirá un cierre perimetral estructurado con un portal de acceso principal y accesos secundarios para servicios.

El diseño arquitectónico incorpora de manera transversal criterios de accesibilidad universal, garantizando la eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar la circulación autónoma de personas con movilidad reducida. Asimismo, el plan maestro contempla la construcción de nuevos sanitarios, depósitos, proveeduría y dependencias operativas, las cuales se irán integrando al complejo de manera progresiva por etapas.

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El proyecto no sólo se limita a las piletas, sino que abarca un acondicionamiento integral del paisaje y los alrededores del Camping El Vivero. Se ejecutarán tareas de mejora estética y funcional que protegerán el piso de piedra existente, junto con la reparación de los veredines perimetrales y el parquizado de las zonas de jardín. Para completar la puesta en valor, se instalará un nuevo sistema de iluminación externa y mobiliario urbano apto para el descanso y la convivencia comunitaria.

Durante el anuncio, el Intendente Matías Espejo subrayó la trascendencia de esta intervención para la gestión municipal y para los vecinos: "Esta obra representa un paso fundamental para recuperar un espacio emblemático del departamento y ponerlo nuevamente al servicio de las familias, los deportistas y los visitantes, consolidando un complejo moderno, seguro y accesible para todos."