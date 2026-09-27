    • 27 de septiembre de 2026 - 18:22

    Conmoción en Jáchal por la muerte de una reconocida abogada: fue hallada sin vida en su casa

    La profesional fue encontrada este domingo al mediodía en su vivienda del centro de Jáchal. Había recibido atención médica horas antes tras sufrir una descompensación.

    La abogada EvaLeotta.

    La abogada Eva Leotta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda conmoción generó en Jáchal el fallecimiento de Eva Leotta, una reconocida abogada del departamento, quien fue hallada sin vida este domingo al mediodía en su vivienda de calle Rivadavia, entre Sarmiento y Rawson, en pleno centro.

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    Según informó Panorama Jáchal, un allegado se dirigió hasta el domicilio luego de intentar comunicarse con Leotta en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta. Al llegar al lugar y solicitar asistencia, personal sanitario constató que la mujer ya no presentaba signos vitales.

    De acuerdo con la información difundida por el medio jachallero, Leotta había sido atendida previamente en el Hospital San Roque luego de sufrir una descompensación. Tras recibir asistencia médica, regresó a su domicilio.

    Luego del aviso, se desplegó un operativo en la vivienda con la participación de personal de la Policía de San Juan, integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación y peritos de la División Criminalística, quienes realizaron las primeras actuaciones y pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento.

    El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer la causa del deceso. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el motivo de la muerte.

    La noticia provocó un fuerte impacto entre los vecinos de Jáchal, donde Eva Leotta era reconocida por su trayectoria profesional y su vínculo con la comunidad. Las actuaciones quedaron bajo investigación de la Justicia, que aguarda los resultados de los estudios forenses.

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