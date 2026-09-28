¿Te pueden rechazar el DNI digital en San Juan?: qué dice la normativa y dónde es de aceptación obligatoria

Ante las dudas frecuentes en comercios y entidades, el Registro Civil aclaró el alcance legal de la credencial en el celular y recordó los únicos dos trámites donde el plástico sigue siendo excluyente.

Para realizar trámites cotidianos en San Juan ya no es estrictamente necesario llevar la billetera cargada con la credencial de plástico. A través del Registro Civil, el Ministerio de Gobierno recordó que los ciudadanos cuentan con el DNI digital disponible en la aplicación oficial Mi Argentina, una herramienta ágil, segura y con idénticos efectos jurídicos que el soporte tradicional, respaldada por el Decreto N° 744/19.

Gracias a sus mecanismos de validación dinámica en el teléfono celular, el sistema permite constatar los datos filiatorios de forma inmediata, evitando inconvenientes ante el desconocimiento de terceros sobre su vigencia legal.

Dónde es obligatorio que acepten el DNI digital La normativa establece que cualquier organismo público o privado de San Juan y del país debe aceptar la credencial virtual para constatar la identidad. Los ámbitos principales son:

Entidades bancarias y financieras: Plenamente válido para operaciones monetarias y gestiones crediticias.

Transporte: Aceptado para viajar en servicios de pasajeros terrestres y vuelos de cabotaje dentro del país.

Educación y salud: Eficaz en establecimientos escolares, universidades, centros médicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Trámites generales: Respaldado para cualquier gestión administrativa de índole pública o privada. Las únicas dos excepciones: cuándo sí o sí se necesita el plástico Si bien el formato digital simplifica la vida diaria, las autoridades remarcaron que existen únicamente dos situaciones donde el uso del celular no reemplaza al documento físico:

Elecciones: Para votar en los comicios es obligatorio presentar el último ejemplar tarjeta emitido por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).