La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará cortes y desvíos por obras este martes

Los trabajos de pavimentación y recuperación de calzada se concentrarán sobre calle Alem, afectando el tránsito en dos tramos clave durante la jornada.

Este martes 29 de septiembre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan dará continuidad a los frentes de obra previstos en el marco del Plan 50 Cuadras, un operativo integral destinado a mejorar la infraestructura vial y la circulación vehicular en distintos puntos del departamento.

Cortes programados y tramos afectados De acuerdo al cronograma informado por el municipio, las intervenciones viales se desarrollarán de manera temporal y afectarán dos sectores específicos de calle Alem:

Primer tramo: Las tareas se llevarán a cabo entre la avenida José Ignacio de la Roza y calle Mitre. En esta zona se implementará un corte temporal de aproximadamente cuatro horas para ejecutar labores de demolición, limpieza y sellado de juntas en ambos sentidos de circulación.

Segundo tramo: El operativo continuará sobre la misma arteria, en el tramo comprendido entre Mitre y Santa Fe, manteniendo la misma modalidad de corte temporal por cuatro horas para completar el mantenimiento y la recuperación de la calzada.