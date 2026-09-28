La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará cortes y desvíos por obras este martes

Este martes 29 de septiembre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan dará continuidad a los frentes de obra previstos en el marco del Plan 50 Cuadras, un operativo integral destinado a mejorar la infraestructura vial y la circulación vehicular en distintos puntos del departamento.
Cortes programados y tramos afectados
De acuerdo al cronograma informado por el municipio, las intervenciones viales se desarrollarán de manera temporal y afectarán dos sectores específicos de calle Alem:
Primer tramo: Las tareas se llevarán a cabo entre la avenida José Ignacio de la Roza y calle Mitre. En esta zona se implementará un corte temporal de aproximadamente cuatro horas para ejecutar labores de demolición, limpieza y sellado de juntas en ambos sentidos de circulación.
Segundo tramo: El operativo continuará sobre la misma arteria, en el tramo comprendido entre Mitre y Santa Fe, manteniendo la misma modalidad de corte temporal por cuatro horas para completar el mantenimiento y la recuperación de la calzada.
Recomendaciones para conductores
Ante la magnitud de los trabajos y la reducción de calzada en los sectores mencionados, desde la comuna se solicita a los automovilistas, ciclistas y peatones circular con precaución, acatar estrictamente la cartelería y las indicaciones del personal de tránsito, así como planificar con anticipación vías alternativas de circulación para evitar demoras en la zona durante el desarrollo de las obras.