Rivadavia avanza con su plan de obras urbanas: ahora refacciona en la Plaza Esteban Echeverría

El municipio de Rivadavia busca transformar este espacio en un paseo más seguro, accesible y agradable.

Rivadavia continua con la renovación de plazas y paseos.

El municipio de Rivadavia dio inicio a un nuevo frente de obras en el departamento, enfocado en el mantenimiento integral y la puesta en valor de sus espacios verdes y áreas de recreación. En esta oportunidad, comenzó a intervenir la emblemática Plaza Esteban Echeverría.

El proyecto busca transformar el lugar en un paseo más seguro, accesible y agradable para las familias de la zona, reacondicionando cada uno de sus sectores comunitarios.

Mantenimiento integral y puesta en valor Los trabajos que se están llevando a cabo contemplan una remodelación general del predio, abarcando tanto aspectos estéticos como de infraestructura básica:

Pintura y restauración: Se están pintando de manera integral las instalaciones, incluyendo mobiliario, estructuras de contención y áreas comunes.

Se están pintando de manera integral las instalaciones, incluyendo mobiliario, estructuras de contención y áreas comunes. Mobiliario urbano y juegos: reacondicionamiento completo de los bancos de descanso y reparación de los juegos infantiles para garantizar el entretenimiento seguro de los niños.

reacondicionamiento completo de los bancos de descanso y reparación de los juegos infantiles para garantizar el entretenimiento seguro de los niños. Infraestructura y accesos: tareas de pintura y arreglo en los pisos de la plaza, repavimentación o reparación de senderos, así como la mejora de las cunetas y puentes peatonales de acceso. Con recursos y mano de obra propia de Rivadavia Un aspecto destacado de esta intervención es el esquema de financiamiento y ejecución. Las obras se están realizando en su totalidad con fondos municipales y con la intervención directa de la mano de obra municipal.