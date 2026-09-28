    • 28 de septiembre de 2026 - 21:40

    Rivadavia avanza con su plan de obras urbanas: ahora refacciona en la Plaza Esteban Echeverría

    El municipio de Rivadavia busca transformar este espacio en un paseo más seguro, accesible y agradable.

    Rivadavia continua con la renovación de plazas y paseos.

    Rivadavia continua con la renovación de plazas y paseos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Rivadavia dio inicio a un nuevo frente de obras en el departamento, enfocado en el mantenimiento integral y la puesta en valor de sus espacios verdes y áreas de recreación. En esta oportunidad, comenzó a intervenir la emblemática Plaza Esteban Echeverría.

    Leé además

    Rivadavia organizó competencias de tejo y newcom para personas mayores.

    Rivadavia en acción: un circuito deportivo para celebrar a la personas mayores en el Día del Jubilado
    Patrullero.

    Policías de Rivadavia lograron salvar a un nene de 3 años que se ahogó mientras cenaba

    El proyecto busca transformar el lugar en un paseo más seguro, accesible y agradable para las familias de la zona, reacondicionando cada uno de sus sectores comunitarios.

    Mantenimiento integral y puesta en valor

    Los trabajos que se están llevando a cabo contemplan una remodelación general del predio, abarcando tanto aspectos estéticos como de infraestructura básica:

    • Pintura y restauración: Se están pintando de manera integral las instalaciones, incluyendo mobiliario, estructuras de contención y áreas comunes.
    • Mobiliario urbano y juegos: reacondicionamiento completo de los bancos de descanso y reparación de los juegos infantiles para garantizar el entretenimiento seguro de los niños.
    • Infraestructura y accesos: tareas de pintura y arreglo en los pisos de la plaza, repavimentación o reparación de senderos, así como la mejora de las cunetas y puentes peatonales de acceso.

    Con recursos y mano de obra propia de Rivadavia

    Un aspecto destacado de esta intervención es el esquema de financiamiento y ejecución. Las obras se están realizando en su totalidad con fondos municipales y con la intervención directa de la mano de obra municipal.

    Esta modalidad permite optimizar los recursos comunales, garantizando una pronta ejecución sin descuidar las arcas del departamento y dando continuidad al plan de mejoras urbanas que el municipio viene desplegando en diversos barrios y paseos de Rivadavia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Comenzaron las obras de mejoras en el Barrio Cooperarq IV, en Rivadavia.

    Rivadavia avanza con su plan de urbanización: el Barrio Cooperaeq IV suma infraestructura

    vecinal manuel belgrano define en asamblea el pase de su red de agua a osse

    Vecinal Manuel Belgrano define en asamblea el pase de su red de agua a OSSE

    Por Redacción Diario de Cuyo
    FernandaDuplancic.- 

    Una científica sanjuanina fue distinguida con el Premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias en Astronomía

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la municipalidad de la ciudad de san juan realizara cortes y desvios por obras este martes

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará cortes y desvíos por obras este martes

    Por Redacción Diario de Cuyo