    • 28 de septiembre de 2026 - 21:38

    Vecinal Manuel Belgrano define en asamblea el pase de su red de agua a OSSE

    La Unión General Vecinal Manuel Belgrano llamó a sus asociados a debatir el futuro de la prestación del servicio en la institución. La asamblea clave se llevará a cabo el próximo 13 de octubre en su sede de calle La Laja.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, la Unión General Vecinal Manuel Belgrano convocó formalmente a sus asociados a una Asamblea Extraordinaria de vital importancia para el futuro de la comunidad. El cónclave se realizará el próximo 13 de octubre de 2026 en las instalaciones de la institución, sita en calle La Laja N.º 1920.

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    El llamado establece un doble horario de convocatoria: la primera citación será a las 20:00, mientras que la segunda y definitiva tendrá lugar a las 20:30.

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    El encuentro tendrá como eje central y exclusivo el tratamiento de una cuestión de extrema relevancia para la continuidad operativa del servicio en la zona:

    Consideración y tratamiento de la propuesta de traspaso: Los socios deberán debatir y resolver sobre la cesión de la red de distribución de agua potable y de la Planta Potabilizadora que actualmente administra la entidad, con destino a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) o al organismo que el Gobierno de la Provincia de San Juan considere técnicamente y administrativamente más conveniente.

    Desde la conducción de la vecinal remarcaron la necesidad de una participación activa por parte de los asociados, dado que la decisión marcará el rumbo definitivo en la prestación y sustentabilidad del servicio esencial de agua potable para todos los vecinos de la comunidad.

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