Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva: qué es un derrame pleural y cómo se trata

El exfutbolista Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva , aunque permanece lúcido y puede comunicarse. El exdelantero ingresó de urgencia a un centro de salud de Llavallol luego de presentar una infección que posteriormente derivó en un derrame pleural .

El exfutbolista, Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en terapia intensiva con pronóstico reservado

Según la información difundida, los médicos detectaron líquido en la zona que rodea los pulmones y Osvaldo debió ser intervenido para realizar un drenaje. Su familia, además, salió al cruce de algunas versiones que habían circulado sobre su estado de salud y negó que hubiera sido sometido a una resección pulmonar.

El derrame pleural se produce cuando se acumula una cantidad anormal de líquido en el espacio ubicado entre las dos capas de la pleura, la membrana que recubre los pulmones y el interior de la cavidad torácica.

Puede aparecer por distintas causas, entre ellas infecciones, neumonía, insuficiencia cardíaca, tumores, lesiones o embolias pulmonares . Los síntomas dependen de la cantidad de líquido y de la enfermedad que lo provoque, pero pueden incluir dificultad para respirar y dolor en el pecho, especialmente al respirar profundamente o toser.

En el caso de una infección, el líquido puede contener pus y convertirse en un empiema , una complicación que requiere tratamiento y, habitualmente, drenaje.

¿Cómo se trata?

El tratamiento depende de la causa y de la cantidad de líquido acumulado. Los médicos pueden realizar una toracocentesis, procedimiento mediante el cual extraen una muestra del líquido con una aguja para analizarla y, en algunos casos, aliviar la presión.

Cuando existe una acumulación importante o una infección que requiere drenaje, puede colocarse una sonda torácica para retirar el líquido. Si el derrame está relacionado con una neumonía, también pueden indicarse antibióticos.

En declaraciones difundidas por Infobae, el neumonólogo José Manuel Viudes explicó que el drenaje puede mantenerse durante varios días, según la evolución del paciente. En cuadros infecciosos, el objetivo es controlar la infección y evitar complicaciones.

Por el momento, Osvaldo continúa bajo atención médica en terapia intensiva, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución y aguardan los resultados de los estudios realizados durante su internación.