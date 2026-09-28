Cuatro escritoras de Caucete recibieron un reconocimiento internacional por su trayectoria cultural

La literatura sanjuanina volvió a cruzar fronteras y tuvo como protagonistas a cuatro representantes de Caucete . Miriam Fonseca, Rosa Montiveros, Claudia Gómez y Alejandra Villagra Berrocá, integrantes de Escritores del Sol , fueron distinguidas por su trayectoria y labor en el ámbito cultural con el Reconocimiento Internacional Cóndor Mendocino 2026 .

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La distinción fue entregada el pasado sábado en San Rafael, Mendoza , en el marco de una serie de actividades que reunieron a escritores y referentes culturales de distintas provincias argentinas y países de Latinoamérica.

En este caso, el reconocimiento tuvo como uno de sus aspectos centrales la evaluación de los currículums y las trayectorias de las postulantes . Es decir, la distinción contempló el recorrido de cada una y sus aportes al desarrollo y la promoción de la cultura.

La valoración estuvo a cargo de un jurado internacional integrado por representantes de Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y Perú. Formaron parte del tribunal Clarena Martínez Turizo, de Colombia; Iris Fabiola Suazo, de Chile; Silvia González, de Uruguay; Adela Elisa Cornejo, de Argentina; y Sonia Lozano Cid Revoredo, de Perú.

Detrás del reconocimiento existe un trabajo sostenido que Escritores del Sol desarrolla desde Caucete , con la literatura como una herramienta para preservar la memoria, fortalecer la identidad y generar espacios de participación cultural.

La agrupación reúne a escritores y gestores culturales que impulsan publicaciones, presentaciones de libros, encuentros y diferentes iniciativas destinadas a promover la producción literaria y brindar visibilidad a autores y expresiones culturales de San Juan.

Ese recorrido también permitió que escritores y obras surgidos en la provincia participaran en ferias, encuentros y actividades literarias de alcance nacional e internacional, llevando las voces de San Juan a nuevos espacios.

La participación en el encuentro realizado en Mendoza tuvo además distintos momentos culturales. Las presentaciones de libros y actividades se desarrollaron en el ECA Sur, Espacio Contemporáneo de Arte de San Rafael, donde confluyeron escritores y artistas de diferentes lugares.

El cierre llegó el sábado con la ceremonia de premiación en el Hotel Tower de San Rafael, donde se entregaron las distinciones y se compartió una jornada de reconocimiento entre referentes de la literatura y la cultura.

Para Miriam Fonseca, Rosa Montiveros, Claudia Gómez y Alejandra Villagra Berrocá, el encuentro significó también la posibilidad de representar a Caucete y a San Juan ante una comunidad cultural más amplia y poner en valor el trabajo que realizan desde la provincia.

El Cóndor Mendocino 2026 dejó así una distinción que excede la ceremonia. Son cuatro trayectorias individuales que, al mismo tiempo, reflejan el trabajo de una comunidad cultural que nació en Caucete y que encontró en la literatura una manera de proyectar la identidad sanjuanina más allá de sus fronteras.