Iglesia se prepara para la primera edición de la Fiesta de la Cerveza Andina, una propuesta que combina identidad y sabores

Con el propósito de dar un inicio distinto a la temporada náutica, la Municipalidad de Iglesia estará llevando a cabo la primera edición de la Fiesta de la Cerveza Andina , una propuesta que combinará sabor, identidad local y será la excusa para dar apertura a lo que el departamento tiene para ofrecer durante el verano con el Dique Cuesta del Viento.

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La iniciativa surgió con la intención de brindarle mayor protagonismo a las cervecerías del departamento y, al mismo tiempo, acompañar el comienzo de la temporada náutica en Cuesta del Viento, uno de los principales atractivos turísticos de Iglesia. La celebración buscará de esta manera convocar tanto a vecinos como a turistas que elijan el destino durante el fin de semana largo de octubre.

Fany Pernas, secretaria de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Iglesia, explicó a DIARIO DE CUYO que la propuesta nació por iniciativa de los propios productores cerveceros. “Hay dos cervecerías artesanales en la Ruta de la Cerveza y, por iniciativa de ellos, nace la idea de darle un protagonismo a la bebida justo en el comienzo de la temporada náutica, poniendo en valor también la gastronomía y los artesanos del lugar” , aseguró.

La primera edición contará con la participación de las cervecerías La Tutsi de la Cerveza, La Cautiva y Cervecería Agua Negra, vinculadas a la Ruta de la Cerveza, además de Vertical Beer Truck, que se sumará a la propuesta.

La intención es que la bebida artesanal funcione como uno de los ejes de una celebración más amplia que permita visibilizar diferentes expresiones de la producción y la cultura iglesiana. A la oferta cervecera se sumarán opciones gastronómicas con impronta local y una feria de artesanos, con el objetivo de generar un espacio de encuentro alrededor de la identidad del departamento.

En ese sentido, el escenario elegido para la Fiesta de la Cerveza Andina es la Plaza Federico Cantoni. El sitio responde a la búsqueda de un lugar accesible para reunir a distintos públicos. “¿Qué mejor lugar que la plaza para hacerlo más convocante?”, planteó Pernas al referirse al espacio elegido para la actividad.

La música también tendrá un lugar central durante la jornada. El escenario contará con las presentaciones de Janet, Orión y Oasis Day, mientras que DJ Folla y DJ Tobías Villanueva serán los encargados de musicalizar la velada al son de distintos ritmos. La animación estará en manos de Facu Barrionuevo.

Según explicó Pernas, la idea es que el encuentro funcione como disparador para la apertura de la temporada náutica y motive a otros establecimientos gastronómicos y turísticos a organizar actividades con la misma temática durante los días siguientes.

De esta manera, la Fiesta de la Cerveza Andina busca trascender una celebración puntual y convertirse en una propuesta que pueda consolidarse y crecer con el tiempo, vinculando la producción cervecera, la gastronomía, las artesanías y la oferta turística de Iglesia.

Con Cuesta del Viento como uno de los principales atractivos de la temporada que comienza, el departamento apuesta a sumar una nueva actividad a su calendario de eventos y a generar motivos para que visitantes y residentes disfruten de sus paisajes, sabores y propuestas culturales.

El dato sobre la Fiesta de la Cerveza Andina en Iglesia

El evento se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 19 horas en la Plaza Federico Catoni, ubicada en Rodeo. La entrada será libre y gratuita y si bien el eje del festejo es la bebida, habrá opciones para toda la familia.