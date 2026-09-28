    • 28 de septiembre de 2026 - 13:15

    El músico sanjuanino Chiky Sosa atraviesa un delicado momento de salud y necesita de la ayuda de todos

    El artista necesita reunir 4 millones de pesos para afrontar una cirugía de corazón. La colecta ya se acerca a los $2,5 millones y solicitan colaboración para completar el monto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una campaña solidaria busca ayudar al músico sanjuanino Chiky Sosa a reunir el dinero necesario para someterse a una intervención cardíaca. Tras sufrir un episodio de arritmia que lo llevó a la unidad coronaria del Hospital Privado, el artista necesita afrontar los costos de una ablación por el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una condición cardíaca que requiere tratamiento.

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    La colecta tiene como objetivo reunir 4 millones de pesos, monto que necesita para cubrir los gastos de la cirugía que no están contemplados dentro de la cobertura de la Obra Social Provincia OSP. Según informaron quienes impulsan la iniciativa, la recaudación avanza favorablemente y ya se encuentra cerca de los $2,5 millones.

    A través de las redes sociales, allegados al músico solicitaron el acompañamiento de la comunidad para difundir la campaña y ayudar a completar el dinero necesario lo más pronto posible, ya que es de carácter urgente dar paso a la intervención quirúrgica.

    El episodio que encendió la alarma y dio inicio a la colecta solidaria

    Hace unos días, Chiky Sosa compartió un video en sus redes sociales en el que contó lo que le sucedió y explicó por qué necesita operarse cuanto antes.

    “Tuve un episodio de arritmia, terminé en la unidad coronaria del Hospital Privado, donde me atendieron bien. Tengo una malformación de nacimiento en el corazón y hay que operar. La cirugía es costosa. Tengo que operarme cuanto antes”, relató el músico.

    El episodio al que hizo referencia ocurrió entre el 19 y el 20 de septiembre. A partir de esa situación, quedó en evidencia la necesidad de avanzar con la intervención médica y afrontar los gastos que implica el procedimiento.

    Quienes deseen ayudar al músico pueden realizar una transferencia bancaria a los siguientes datos:

    • Alias: luismsosa.mp
    • CBU: 0000003100014791184342

    Además de los aportes económicos, los organizadores solicitan compartir la campaña en redes sociales y contribuir a su difusión para que el músico pueda reunir el monto pendiente y avanzar con la intervención. La solidaridad y el acompañamiento de la comunidad son fundamentales para que Chiky Sosa pueda acceder al procedimiento médico que necesita.

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