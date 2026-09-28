Qué fue de Melissa Joan Hart, la inolvidable protagonista de Sabrina, la bruja adolescente

Para toda una generación, Melissa Joan Hart siempre será Sabrina Spellman , la adolescente que descubrió sus poderes mágicos al cumplir 16 años y que, junto a sus tías Hilda y Zelda y el particular Salem, protagonizó una de las series juveniles más recordadas de los años 90.

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Sabrina, la bruja adolescente se estrenó en 1996 y permaneció en pantalla durante siete temporadas, hasta 2003. Tres décadas después, Hart, que cumplió 50 años en abril de 2026 , continúa trabajando en la industria audiovisual.

El final de la serie no significó el retiro de la actriz. Después del éxito de Sabrina, Hart protagonizó otros proyectos, entre ellos Melissa & Joey , comedia que estuvo al aire entre 2010 y 2015. También participó en producciones televisivas y prestó su voz para distintos proyectos animados.

Con el paso de los años, además, comenzó a desarrollar una faceta menos visible para el público: la dirección y la producción . Dirigió episodios de series como Young Sheldon, The Goldbergs e iCarly y participó en diferentes proyectos como productora.

Junto a su madre, Paula Hart , está al frente de Hartbreak Films , una compañía familiar creada en 1993 que participó en proyectos relacionados con Sabrina y posteriormente en producciones como Melissa & Joey y distintas películas para televisión.

Sus trabajos más recientes

La actriz siguió apareciendo frente a las cámaras en los últimos años. En 2024 protagonizó The Bad Guardian y en 2025 encabezó Killing the Competition, película en la que también se desempeñó como productora ejecutiva. Ese mismo año participó en A Merry Little Ex-Mas, donde además asumió tareas de producción.

Así, la carrera de Hart tomó un rumbo que fue más allá de aquel personaje que la lanzó a la fama. La actriz combinó actuación, dirección y producción y mantuvo su vínculo con la televisión y el cine durante las últimas dos décadas.

Qué pasó con el elenco de Sabrina

El aniversario número 30 de la serie también permitió recuperar la nostalgia por aquella ficción. En junio de 2026, Hart se reunió con varios integrantes del elenco original en Chicago para celebrar las tres décadas del estreno.

Del encuentro participaron, entre otros, Beth Broderick, Caroline Rhea, Nate Richert, Elisa Donovan y Jenna Leigh Green, quienes compartieron recuerdos, sketches y momentos relacionados con la producción que marcó a una generación.

En el plano personal, Hart está casada desde 2003 con el músico Mark Wilkerson y la pareja tiene tres hijos: Mason, Braydon y Tucker. Actualmente, la actriz mantiene su actividad profesional mientras continúa ligada a nuevos proyectos audiovisuales.