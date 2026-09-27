Lali y Tini hicieron historia en River: el esperado encuentro que terminó con un beso

Lali Espósito cerró este sábado por la noche la era de “No vayas a atender cuando el demonio llama” con un show multitudinario en el Estadio de River Plate y una sorpresa que sus fanáticos esperaban desde hacía años: la aparición de Tini Stoessel sobre el escenario.

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El encuentro entre ambas artistas había sido reclamado durante mucho tiempo por sus seguidores. Una antigua foto de Lali y Tini juntas en un estudio de grabación había alimentado las versiones sobre una posible colaboración, pero el proyecto nunca se concretó. Hasta ahora.

Para su esperado encuentro en el Monumental, las cantantes eligieron homenajear a Madonna con una interpretación de “Like a Virgin” , inspirada en la recordada presentación que la Reina del Pop realizó junto a Britney Spears y Christina Aguilera durante los MTV Video Music Awards de 2003.

La puesta tuvo además un detalle especial: Lali y Tini aparecieron vestidas de novia , en un guiño a sus respectivos casamientos. Durante los primeros minutos, ambas compartieron el escenario entre coreografías y gestos de complicidad, mientras el público acompañaba cada movimiento.

Pero la presentación todavía tenía una sorpresa. Marilina Bertoldi se sumó al escenario y recreó uno de los momentos más recordados de aquella actuación de Madonna: los besos con las otras dos artistas.

El gesto también funcionó como un guiño al “Chape Tour” de Tini, que había llevado adelante durante sus presentaciones de la gira de Disciplina. Cuando llegaron los besos, el estadio respondió con una fuerte ovación, gritos y aplausos.

Después de despedir a Bertoldi, Lali tomó la mano de Tini y le dio la bienvenida al escenario. “Qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”, expresó frente a miles de personas.

Tini, visiblemente emocionada, también tomó la palabra y recordó el vínculo profesional y personal que construyeron a lo largo de los años. “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte”, expresó, antes de destacar que había seguido el trabajo de Lali desde sus comienzos.

El momento más emotivo llegó cuando Lali habló de las niñas que fueron y de las mujeres en las que se convirtieron. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, afirmó, ante la ovación del público.

Después de “Like a Virgin”, la dupla continuó el encuentro con “1Amor”, una canción de Lali vinculada a la idea de un amor sano y que posteriormente tomó otra dimensión en su vida personal a partir de su relación con Pedro Rosemblat.

Así, el cierre de la era Demonio tuvo uno de sus momentos más comentados: Lali y Tini juntas sobre el escenario de River, después de años de pedidos de sus fanáticos y especulaciones sobre una colaboración que finalmente se convirtió en realidad.