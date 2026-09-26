    • 26 de septiembre de 2026 - 20:04

    Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva: cómo está su salud

    El exfutbolista permanece internado tras sufrir una infección y un derrame pleural. Su familia aseguró que fue estabilizado y ahora esperan estudios para conocer el diagnóstico definitivo.

    Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva mientras los médicos esperan los resultados de una biopsia.

    Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva mientras los médicos esperan los resultados de una biopsia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La preocupación por la salud de Daniel Osvaldo continúa, aunque este sábado surgieron nuevos datos sobre su evolución. El exfutbolista permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol, pero desde su entorno aseguraron que se encuentra lúcido y estabilizado luego de la intervención a la que fue sometido.

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    Osvaldo había ingresado de urgencia después de varios días de malestar y un intenso dolor en la zona torácica. Los primeros estudios detectaron un derrame pleural derecho, con una infección localizada en la zona comprendida entre el pulmón y la membrana que lo recubre.

    Qué dijeron desde la familia de Daniel Osvaldo

    La información más reciente aportó cierta tranquilidad respecto de las primeras horas de internación. Fuentes familiares señalaron que el exdelantero “está bien y lúcido”, aunque seguirá bajo cuidados intensivos mientras los médicos intentan determinar qué provocó el cuadro.

    Desde su entorno explicaron además que durante la intervención los profesionales limpiaron la zona afectada por la infección y ahora resta conocer su origen. La familia también negó una de las versiones que había circulado inicialmente y que señalaba que durante la operación se habían retirado dos centímetros de cada pulmón.

    Esperan el resultado de una biopsia

    El próximo paso será clave para conocer con mayor precisión qué provocó el cuadro que obligó a internarlo. Los médicos realizaron una biopsia y esperan los resultados para establecer el diagnóstico y definir el tratamiento que deberá seguir. Por ahora, la causa exacta de la infección todavía no fue informada. Osvaldo continuará internado y bajo control médico mientras se completan esos estudios.

    Cómo comenzó el cuadro

    El exjugador, de 40 años, había comenzado con un fuerte malestar varios días antes de su internación. Finalmente fue trasladado al centro de salud de Llavallol, donde los estudios detectaron el derrame pleural y una complicación circulatoria que afectaba una de sus piernas, de acuerdo con información difundida por Ángel de Brito.

    La complejidad del cuadro llevó a los médicos a intervenirlo y posteriormente mantenerlo en terapia intensiva. En las primeras horas también se informó que permanecía sedado y con un compromiso pulmonar severo. Las novedades posteriores aportadas por la familia señalaron que logró ser estabilizado y que actualmente se encuentra lúcido.

    Permanece acompañado por su familia

    Durante la internación, Osvaldo se encuentra acompañado principalmente por sus hermanos Valeria y Jonhy, quienes permanecen cerca del exfutbolista mientras continúan los controles médicos. Antes de este episodio, el exdelantero de Boca, Roma y Juventus se encontraba dedicado a su carrera musical y tenía programada una presentación junto a su banda para el próximo 31 de octubre en Café Berlín.

    Por el momento no se informó cuándo podría abandonar terapia intensiva. Los médicos aguardan los resultados de la biopsia para precisar el diagnóstico y determinar los próximos pasos del tratamiento.

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