Sturzenegger en Córdoba: aseguró que Argentina será potencia mundial en energía, minería y agro

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba que el país cuenta con las condiciones estructurales necesarias para transformarse en una potencia mundial en materia de agro, energía y minería.

Durante su disertación, en la que defendió el rumbo económico de la gestión de Javier Milei, el funcionario sostuvo que se están consolidando bases sólidas para el crecimiento, cimentadas en un equilibrio fiscal "absolutamente indeclinable" y una política monetaria orientada a estabilizar los precios. Asimismo, destacó una fuerte desaceleración inflacionaria, la reducción de la pobreza y una incipiente recuperación de la actividad económica.

El núcleo de la presentación estuvo enfocado en el potencial exportador de los recursos naturales, impulsado —según indicó— por los cambios regulatorios y la devolución de garantías jurídicas a los productores.

Sector energético: Sturzenegger afirmó que, a partir de las modificaciones que permiten a los productores comercializar bajo condiciones de mercado, "Argentina en 10 años va a estar exportando casi U$S 50.000 millones" en energía. (“Le devolvimos el derecho de propiedad a los productores de energía sobre su producto”, enfatizó).

Sector minero: Bajo una perspectiva similar, proyectó que las inversiones y el trabajo conjunto con las provincias permitirán alcanzar exportaciones por entre U$S 40.000 millones y U$S 45.000 millones en el mismo plazo de una década.

Para el ministro, la falta histórica de inversiones a largo plazo no respondía a la escasez de recursos, sino a la ausencia de un marco regulatorio y de derechos de propiedad claros.

Agro, inteligencia artificial y economía del conocimiento

Además de la energía y la minería, el funcionario remarcó el rol estratégico del agro, destacando las medidas orientadas a reducir restricciones y ampliar nuevos mercados para la producción nacional.

Como cuarto gran eje, puso el foco en la inteligencia artificial y la economía del conocimiento. En este punto, sugirió aprovechar las dificultades y restricciones normativas de otras regiones del mundo para posicionar al país con un marco jurídico más flexible y competitivo.

“¿Por qué nosotros no creamos en Argentina un marco jurídico que garantice no la regulación preventiva, sino en todo caso la regulación reactiva?”, planteó. Al respecto, cuestionó la tendencia a la sobrerregulación observada en Europa y los riesgos legales vinculados al uso de algoritmos en Estados Unidos.