Miles de fieles celebran hoy a la Virgen del Rosario de San Nicolás: por qué el 25 de septiembre es una fecha clave

Miles de fieles comenzaron a congregarse este viernes en San Nicolás de los Arroyos para celebrar a la Virgen del Rosario de San Nicolás, en una jornada que cada 25 de septiembre transforma a la ciudad bonaerense en uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

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Creyentes provenientes de diferentes provincias llegaron durante las últimas horas al santuario para rezar, agradecer y realizar pedidos personales. Este año la celebración se desarrolla bajo el lema “Madre, tu mirada nos sostiene” y conmemora el 43° aniversario del acontecimiento que dio origen a la devoción.

La actividad central está prevista para las 15 , con una procesión, el rezo del Santo Rosario y posteriormente la misa presidida por monseñor Hugo Santiago , obispo de San Nicolás de los Arroyos.

La elección de la fecha se remonta al 25 de septiembre de 1983 . Ese día, Gladys Quiroga de Motta, una vecina de San Nicolás, manifestó haber tenido por primera vez una visión de la Virgen María mientras rezaba el Rosario en su casa.

Según su testimonio, vio a una mujer vestida de azul, con el Niño Jesús en brazos y un rosario en una de sus manos. A partir de entonces aseguró haber experimentado nuevas apariciones y comenzó a dejar por escrito los mensajes que atribuía a la Virgen.

La devoción creció rápidamente y los peregrinos comenzaron a reunirse el día 25 de cada mes, aunque septiembre se convirtió en la convocatoria principal por coincidir con la fecha de aquella primera manifestación relatada por Gladys.

La imagen que estaba guardada en un campanario

Uno de los episodios que marcó la historia ocurrió meses después. Gladys afirmó que reconoció la figura que veía en sus experiencias religiosas en una antigua imagen de Nuestra Señora del Rosario que permanecía guardada y deteriorada en el campanario de la iglesia local.

La pieza tenía una historia previa: había llegado desde Roma en el siglo XIX y había sido bendecida por el papa León XIII para la comunidad de San Nicolás. La imagen fue posteriormente restaurada y pasó a convertirse en el centro de la creciente devoción.

Según la cronología religiosa de los acontecimientos, Gladys también transmitió el pedido de construir un templo en la zona próxima al río Paraná. Las obras comenzaron años después y dieron origen al actual Santuario de María del Rosario de San Nicolás.

El reconocimiento de las apariciones

La Iglesia local acompañó durante años el fenómeno mientras se analizaban los testimonios y mensajes vinculados con las apariciones.

El 22 de mayo de 2016, el entonces obispo de San Nicolás, monseñor Héctor Cardelli, emitió un decreto en el que reconoció para su diócesis el carácter sobrenatural de los acontecimientos iniciados en 1983, luego de un proceso de evaluación con especialistas y testigos.

El fenómeno había generado para entonces peregrinaciones multitudinarias. Durante distintas celebraciones, la ciudad llegó a recibir cientos de miles de personas, consolidándose como uno de los principales destinos de turismo religioso de Argentina.

Una ciudad nuevamente colmada de peregrinos

Desde las primeras horas de este viernes, los alrededores del santuario volvieron a recibir colectivos, vehículos particulares y grupos de peregrinos que viajaron desde distintos puntos del país.

Los fieles participan durante la jornada de celebraciones religiosas y esperan el momento central de la tarde, cuando la imagen salga en procesión y posteriormente se celebre la misa.

La convocatoria del 25 de septiembre de 2026 marca los 43 años desde aquella primera experiencia relatada por Gladys Quiroga de Motta y vuelve a reunir a miles de personas en torno al santuario ubicado a orillas del Paraná.