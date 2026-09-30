Se hacía pasar por enfermero en el Hospital Rawson y cobraba $60.000 por conseguir turnos: lo atraparon in fraganti

Un hombre de 39 años fue detenido este martes en los consultorios externos del Hospital Guillermo Rawson, acusado de hacerse pasar por enfermero y cobrar dinero a pacientes a cambio de supuestas gestiones para agilizar turnos médicos y estudios de distintas especialidades. Su engaño quedó al descubierto cuando una de las víctimas presentó una receta falsa y el profesional cuyo sello figuraba en el documento negó haberla firmado.

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El sospechoso fue identificado como Víctor Arturo Godoy, con domicilio en Capitán Lazo, Rawson. Según la investigación, operaba dentro del hospital y les ofrecía a los pacientes conseguirles turnos con médicos o acelerar la realización de estudios. Por esas supuestas gestiones solicitaba distintas sumas de dinero, que podían rondar los 60.000 pesos.

Como respaldo de sus promesas, entregaba recetas confeccionadas en talonarios antiguos o deteriorados, con el sello de un médico y una firma apócrifa. Sin embargo, este martes uno de los pacientes se presentó en la mesa de entrada del centro de salud con uno de esos documentos.

El personal administrativo decidió consultar directamente al profesional que figuraba en la receta para verificar la autenticidad del sello y la firma. La respuesta fue contundente: el médico negó haber confeccionado o firmado ese documento. Además, se encontraba trabajando en el hospital en ese momento.

Fue entonces cuando el paciente señaló a Godoy, quien todavía permanecía en las inmediaciones y continuaba con sus maniobras. La situación permitió descubrirlo en plena actividad y concretar su detención.

La investigación y la posible imputación

La causa está a cargo del fiscal Iván Grassi, con la intervención del ayudante fiscal Pablo Orellano, de la UFI Delitos Especiales.

Ahora, los investigadores buscan establecer si Godoy tiene algún vínculo laboral con organismos del Estado y, particularmente, si es enfermero, estudiante de enfermería o si utilizaba esa supuesta condición profesional para generar confianza entre los pacientes.

Tras ser detenido en flagrancia, se espera que el Ministerio Público Fiscal solicite la audiencia de formalización, instancia en la que se le comunicarán formalmente los hechos atribuidos y la calificación legal provisoria.

La investigación también deberá determinar si existen otras personas que hayan sido víctimas del presunto engaño dentro del Hospital Rawson y cuál fue el monto total de dinero que habría obtenido mediante estas maniobras.