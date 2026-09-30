Hallaron muerto al anciano de 70 años que buscaban intensamente

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En la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026, concluyó de forma trágica la búsqueda de Isidro Rodemir Solari, 70; quien se encontraba desaparecido desde la tarde del domingo 27 de septiembre tras ausentarse de su vivienda en la zona rural de El Sombrerito, en Santa Fe. El hombre se había retirado de su hogar alrededor de las 18:50 horas con destino a un campo vecino para buscar una herramienta y no regresó. Su hija, Mirna Solari, había radicado la denuncia por su desaparición a las 20:00 horas del mismo domingo en la Subcomisaría 6.ª, advirtiendo que su padre solía desorientarse, por lo que se activó de inmediato el protocolo de localización.

Tras los rastrillajes iniciales de la primera noche, los operativos se intensificaron durante todo el lunes 28 y la mañana del martes 29, desplegando un amplio patrullaje pedestre y a caballo por los campos lindantes. En las tareas de búsqueda participaron efectivos de la Unidad Regional IX, personal de la Dirección General de Policía de Seguridad Rural Los Pumas, Bomberos Voluntarios, familiares y vecinos de la localidad.

A las 10:45 horas de este martes, personal policial de El Sonbrerito, mientras realizaba el rastrillaje a caballo en conjunto con el propietario del denominado "Campo Stechina", observó a un hombre tirado en medio de los pajonales, aparentemente sin vida, cuyas vestimentas coincidían con las del hombre buscado.

Al constituirse la superioridad policial en el lugar, se corroboró de manera efectiva que el cuerpo pertenecía a Isidro Rodemir Solari, procediéndose de inmediato a perimetrar la escena del hecho. En el sitio se hicieron presentes el médico policial y el Grupo Técnico Criminalístico para realizar las tareas inherentes a sus funciones. Al examinar el cuerpo, el médico confirmó muerte por causas naturales y sugirió prescindir de la realización de una autopsia.