    • 30 de septiembre de 2026 - 08:50

    Pelea familiar en Caucete: un joven terminó apuñalado y fue internado en el Rawson

    El hecho ocurrió en el barrio Las Moritas. La víctima, de 24 años, sufrió un neumotórax y múltiples heridas en la espalda y debió ser trasladada al Hospital Guillermo Rawson.

    Hospital Rawson.

    Hospital Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una pelea familiar terminó con un joven de 24 años herido con un arma blanca en Caucete. Según informaron fuentes policiales, el muchacho aseguró que fue atacado a cuchillazos por su cuñado durante un violento episodio ocurrido en el barrio Las Moritas.

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    El hecho ocurrió durante la noche del lunes, alrededor de las 21, en inmediaciones del domicilio de Franco Ismael Salinas, de 24 años. Tras el ataque, el joven fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Dr. César Aguilar, donde recibió las primeras atenciones.

    Debido a la gravedad de las lesiones, Salinas fue derivado posteriormente al Hospital Guillermo Rawson. De acuerdo con lo informado por fuentes de la Policía, presentaba neumotórax y múltiples heridas en la espalda, por lo que habría quedado internado en observación.

    La intervención policial se produjo de oficio luego de que personal de la guardia del Hospital Guillermo Rawson comunicara el ingreso de un paciente herido con un arma blanca. Efectivos de la Comisaría 37ª acudieron para interiorizarse sobre lo ocurrido y comenzar con las averiguaciones.

    Según manifestó la propia víctima al momento de ser asistida, el atacante fue su cuñado, quien habría utilizado un cuchillo para provocarle las lesiones en la zona posterior del tórax. Con esa información, los investigadores comenzaron a reconstruir cómo se desencadenó la pelea familiar.

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