El Niño impulsa la solidaridad: Cáritas Cristo Rey hace frazadas para repartir ante lluvias e inundaciones

Por las posibles contingencias climáticas en San Juan por El N i ño , Cáritas Cristo Rey , de Caucete, inició una campaña solidaria de carácter preventivo. A través de una alianza estratégica con la empresa Huarpe Seguridad Integral, voluntarias y jóvenes de la institución transforman ropa de trabajo en desuso en abrigo para las familias más vulnerables ante posibles lluvias e inundaciones.

La iniciativa combina la preparación comunitaria frente a emergencias climáticas con los principios de la economía circular y el reciclaje textil. En lugar de desechar la indumentaria laboral que ya cumplió su ciclo útil, la empresa provee la materia prima que el equipo de voluntarias procesa de manera artesanal para darle una segunda vida con alto impacto social.

El corazón del proyecto late en los encuentros que semanalmente realizan las voluntarias y jóvenes de Cáritas Cristo Rey . El trabajo requiere minuciosidad y dedicación: las integrantes del taller desarman las camperas de polar que anteriormente utilizaban los guardias de seguridad de la empresa mencionada, cortan la tela en cuadrados y ensamblan las piezas para dar forma a las frazadas.

Durante la labor se aprovecha al máximo cada prenda. Incluso retazos de cuellos y mangas son incorporados en la confección, logrando un esquema de desecho cero donde todo el material textil se reconvierte en abrigo útil y resistente contra las bajas temperaturas y la humedad.

Para poder continuar con esta labor solidaria preventiva, los jóvenes de Cáritas Cristo Rey necesitan una máquina de cocer para acelerar la confección de las frazasas. Y apelan a la solidaridad de los sanjuaninos para conseguir la donación de al menos una máquina.

Articulación con el sector privado y asistencia a trabajadores de viña

La alianza con esta empresa de seguridad abarca además la donación de otros elementos fundamentales del uniforme de trabajo de sus empleados. La empresa destina a Cáritas Cristo Rey pantalones y botines de seguridad en desuso pero en buen estado de conservación.

A diferencia del tejido polar enfocado en las frazadas, los pantalones y el calzado de trabajo tienen un destino específico e inmediato: son entregados a los trabajadores de las viñas de la zona. De esta manera, el calzado industrial y las prendas resistentes brindan protección y equipamiento adecuado a los obreros rurales de Caucete para sus jornadas laborales en el campo.

Las campañas preventivas de este tipo resultan clave en departamentos como Caucete, donde las lluvias torrenciales pueden generar anegamientos e inundaciones repentinas que afectan a viviendas precarias. Mantener un stock de frazadas y abrigo listo para su distribución inmediata permite a Cáritas brindar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier contingencia meteorológica.

Con este proyecto, la comunidad de Caucete no solo refuerza su capacidad de respuesta ante emergencias climáticas, sino que demuestra cómo la cooperación entre el sector privado y las organizaciones comunitarias puede transformar residuos textiles en dignidad, protección y asistencia real.