Cierra una conocida sucursal de supermercados en Rawson y hay incertidumbre por los puestos de trabajo

La red de supermercados Vea se prepara para cerrar sus puertas en una de sus bocas de expendio más tradicionales del departamento Rawson . La sucursal ubicada en la esquina de República del Líbano y Alvear dejará de funcionar durante el mes de octubre, una decisión que ya fue confirmada por la empresa y notificada formalmente al personal.

El impacto inmediato recae sobre los 12 trabajadores que se desempeñan en el establecimiento, cuya continuidad laboral se encuentra actualmente en el centro de negociaciones entre el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) y las autoridades de la firma, perteneciente al grupo Cencosud.

La secretaria general del SEC, Mirna Moral , confirmó la novedad en declaraciones radiales y detalló que la compañía ya mantuvo reuniones con los empleados para plantear diferentes escenarios ante la baja de persianas.

Entre las alternativas principales figura la reubicación del personal en otras sucursales de la cadena en la provincia. Sin embargo, desde el gremio aclararon que el traslado no será automático y que cada caso requerirá un análisis particular, priorizando la cercanía con el domicilio de los trabajadores para evitar complicaciones logísticas y mayores costos de traslado diario.

Asimismo, Moral indicó que la empresa expresó una valoración positiva sobre el rendimiento del plantel actual, lo que abre una expectativa favorable para negociar alternativas de continuidad o acuerdos individuales antes de concretar desvinculaciones masivas.

Antecedentes y contexto de la cadena en la provincia

Este cierre representa un nuevo movimiento estratégico de la firma en San Juan, enmarcado en un contexto general de contracción del consumo. A mediados de julio, el SEC ya había reportado la apertura de un esquema de retiros voluntarios apuntado especialmente a personal con mayor antigüedad y cercanía a la edad jubilatoria.

La salida de la sucursal de República del Líbano y Alvear se suma además al antecedente del cierre definitivo de la sede de Villa Krause, ocurrido a finales del año pasado. En aquella oportunidad, la situación de los 16 empleados afectados se resolvió mediante una combinación de despidos indemnizados, reubicaciones y retiros voluntarios. Por lo pronto, el gremio y los trabajadores se mantendrán en alerta durante todo octubre para definir el destino laboral de los 12 empleados afectados en esta nueva etapa.