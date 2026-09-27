Rawson: detuvieron a un hombre acusado de intentar robarle la cartera a una joven

Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en Rawson , acusado de intentar robarle un bolso a una joven que se encontraba en un drugstore y luego escapar en una motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, en la intersección de avenida Joaquín Uñac, ex Mendoza, y Gobernador Castro . Personal del Comando Radioeléctrico Sur fue enviado al lugar luego de recibir un aviso sobre una aprehensión civil.

Al llegar, los efectivos encontraron a un grupo de personas que tenía reducido a un hombre. Los policías procedieron a aprehenderlo y trasladarlo al móvil policial para resguardar la situación.

Según el relato de la damnificada, una joven de 23 años, se encontraba sentada junto a su novio y una amiga cuando el sospechoso le habría sustraído un bolso tipo cartera de cuero negro .

El hombre fue identificado como Frías, de 25 años , y habría intentado escapar a bordo de una motocicleta 110 cc blanca. Sin embargo, los acompañantes de la víctima lograron interceptarlo.

De acuerdo con la denuncia, al verse acorralado, el sospechoso aceleró la motocicleta y rozó a la amiga de la damnificada, quien sufrió una quemadura en la pantorrilla derecha y la rotura de un borcego.

Minutos después llegó al lugar el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.