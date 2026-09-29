    • 29 de septiembre de 2026 - 16:56

    [VIDEO] Polémica: filmaron a un grupo de ciclistas cruzando semáforos en rojo en Santa Lucía

    Ocurrió este martes en la siesta. El video reaviva el histórico debate y la tensión entre ciclistas y automovilistas por el respeto a las normas de tránsito.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva imprudencia en las calles sanjuaninas encendió la polémica y la indignación entre los conductores. Un lector de DIARIO DE CUYO registró con su teléfono celular el momento exacto en el que un grupo de cinco ciclistas avanzó sin detenerse ante la luz roja del semáforo en una de las esquinas más transitadas del departamento Santa Lucía.

    Leé además

    el dramatico pedido de un padre que reconocio a su hijo en el video de un violento robo, lo denuncio y pidio que lo detengan

    El dramático pedido de un padre que reconoció a su hijo en el video de un violento robo, lo denunció y pidió que lo detengan
    [video] escandalo en el rugby infantil: denuncian que un padre amenazo a un jugador de 13 anos y termino a los golpes en pocito

    [VIDEO] Escándalo en el rugby infantil: denuncian que un padre amenazó a un jugador de 13 años y terminó a los golpes en Pocito

    El hecho ocurrió durante la siesta de este martes. Según relató el testigo que envió el material al diario, la falta de apego a las normas de tránsito por parte del grupo venía repitiéndose cuadros atrás: "Ya venían pasando varios semáforos en rojo y donde pude grabarlos fue en la Luz del Mundo, en la intersección de Avenida Libertador y San Juan", expresó con indignación.

    El video expone una maniobra de altísimo riesgo no solo para la integridad física de los propios deportistas, sino también para los vehículos que circulaban con prioridad de paso por el cruce.

    El accionar de los ciclistas fue repudiado de inmediato en las redes sociales y reabrió una discusión interminable en la provincia: la convivencia vial y el cumplimiento de las leyes de tránsito. Mientras los automovilistas reclaman sanciones estrictas para quienes transitan sobre dos ruedas sin respetar semáforos ni prioridades, desde el ámbito del ciclismo suelen pedir mayor empatía y espacio en las arterias urbanas.

    Sin embargo, episodios como el registrado en Santa Lucía vuelven a poner de manifiesto que el respeto por las señales viales debe ser parejo para todos los actores de la vía pública, con el fin de evitar tragedias evitables.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    [video] escandalo en la supercopa internacional: la pelea entre los jugadores de rosario central y estudiantes en el tunel

    [VIDEO] Escándalo en la Supercopa Internacional: la pelea entre los jugadores de Rosario Central y Estudiantes en el túnel

    [video] brutal ataque contra un policia que hacia viajes para una app: le robaron el arma

    [VIDEO] Brutal ataque contra un policía que hacía viajes para una app: le robaron el arma

    video: asi detenian a los acusados de un crimen

    Video: así detenían a los acusados de un crimen

    Rescataron a un perro salchicha tras un video de maltrato y la Justicia inició una causa en Catamarca

    Rescataron a un perro salchicha tras un video de maltrato y la Justicia inició una causa en Catamarca