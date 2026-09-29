[VIDEO] Polémica: filmaron a un grupo de ciclistas cruzando semáforos en rojo en Santa Lucía

Ocurrió este martes en la siesta. El video reaviva el histórico debate y la tensión entre ciclistas y automovilistas por el respeto a las normas de tránsito.

Una nueva imprudencia en las calles sanjuaninas encendió la polémica y la indignación entre los conductores. Un lector de DIARIO DE CUYO registró con su teléfono celular el momento exacto en el que un grupo de cinco ciclistas avanzó sin detenerse ante la luz roja del semáforo en una de las esquinas más transitadas del departamento Santa Lucía.

El hecho ocurrió durante la siesta de este martes. Según relató el testigo que envió el material al diario, la falta de apego a las normas de tránsito por parte del grupo venía repitiéndose cuadros atrás: "Ya venían pasando varios semáforos en rojo y donde pude grabarlos fue en la Luz del Mundo, en la intersección de Avenida Libertador y San Juan", expresó con indignación.

El video expone una maniobra de altísimo riesgo no solo para la integridad física de los propios deportistas, sino también para los vehículos que circulaban con prioridad de paso por el cruce.

El accionar de los ciclistas fue repudiado de inmediato en las redes sociales y reabrió una discusión interminable en la provincia: la convivencia vial y el cumplimiento de las leyes de tránsito. Mientras los automovilistas reclaman sanciones estrictas para quienes transitan sobre dos ruedas sin respetar semáforos ni prioridades, desde el ámbito del ciclismo suelen pedir mayor empatía y espacio en las arterias urbanas.