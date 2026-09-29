    • 29 de septiembre de 2026 - 18:42

    Poder Judicial: reprogramaron las pruebas de dactilografía suspendidas por el viento Zonda

    El Poder Judicial reprogramó las evaluaciones de dactilografía que habían quedado sin efecto el pasado jueves 24 de septiembre por el alerta meteorológico. Los exámenes se tomarán el martes 6 de octubre con nuevas franjas horarias.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Poder Judicial de San Juan oficializó la reprogramación de las evaluaciones que debieron suspenderse la semana pasada debido al fuerte fenómeno climático registrado en la provincia. La medida alcanza a los postulantes inscriptos en el Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial en la Primera Circunscripción Judicial que no pudieron rendir su examen.

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    Concurso del Poder Judicial de San Juan. 

    La Justicia de San Juan suspende la prueba de dactilografía del 24 de septiembre por alerta de viento Zonda

    La suspensión inicial se había dispuesto de manera preventiva para los turnos vespertinos del jueves 24 de septiembre, en el horario comprendido entre las 14:15 y las 16:45, a raíz de las complicaciones generadas por las ráfagas de viento Zonda.

    Cómo quedó el nuevo cronograma

    Las autoridades judiciales confirmaron que la prueba de dactilografía se llevará a cabo de manera definitiva el próximo martes 6 de octubre de 2026, respetando un esquema de equivalencias horarias para ordenar la concurrencia de los aspirantes:

    • Turno original del jueves 24/9 (14:15 h) Pasa al martes 6/10 a las 11:30 hs
    • Turno original del jueves 24/9 (14:45 h) Pasa al martes 6/10 a las 12:00 hs
    • Turno original del jueves 24/9 (15:15 h) Pasa al martes 6/10 a las 12:30 hs
    • Turno original del jueves 24/9 (15:45 h) Pasa al martes 6/10 a las 13:00 hs
    • Turno original del jueves 24/9 (16:15 h) Pasa al martes 6/10 a las 13:30 hs
    • Turno original del jueves 24/9 (16:45 h) Pasa al martes 6/10 a las 14:00 hs

    Desde el organismo recordaron que el cronograma detallado con el listado completo de los participantes afectados se encuentra disponible en la página web oficial del Poder Judicial de San Juan, donde los postulantes podrán chequear su situación particular de cara a la evaluación reprogramada para la próxima semana AQUÍ.

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