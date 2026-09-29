Poder Judicial: reprogramaron las pruebas de dactilografía suspendidas por el viento Zonda

El Poder Judicial reprogramó las evaluaciones de dactilografía que habían quedado sin efecto el pasado jueves 24 de septiembre por el alerta meteorológico. Los exámenes se tomarán el martes 6 de octubre con nuevas franjas horarias.

El Poder Judicial de San Juan oficializó la reprogramación de las evaluaciones que debieron suspenderse la semana pasada debido al fuerte fenómeno climático registrado en la provincia. La medida alcanza a los postulantes inscriptos en el Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial en la Primera Circunscripción Judicial que no pudieron rendir su examen.

La suspensión inicial se había dispuesto de manera preventiva para los turnos vespertinos del jueves 24 de septiembre, en el horario comprendido entre las 14:15 y las 16:45, a raíz de las complicaciones generadas por las ráfagas de viento Zonda.

Cómo quedó el nuevo cronograma Las autoridades judiciales confirmaron que la prueba de dactilografía se llevará a cabo de manera definitiva el próximo martes 6 de octubre de 2026, respetando un esquema de equivalencias horarias para ordenar la concurrencia de los aspirantes: