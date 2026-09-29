Fuego prohibido y multas duras: advierten que quemar pastizales o basura en San Juan se paga con cárcel

Ante las condiciones climáticas recurrentes de la época y la presencia de alertas por viento Zonda, la Policía Ecológica de San Juan emitió un firme recordatorio a la comunidad sobre la absoluta prohibición de realizar quemas de pastizales, hojas, basura o cualquier tipo de vegetación en zonas urbanas y rurales.

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Las acciones cotidianas que aparentan ser menores pueden transformarse rápidamente en siniendos de gran magnitud y poner en riesgo a toda una comunidad, especialmente cuando se combinan con factores de alta sequedad ambiental.

La normativa vigente es clara y apunta a erradicar este tipo de prácticas peligrosas. El artículo 169 de la Ley Provincial 941-R establece severas sanciones para quienes produzcan, provoquen o activen fuego sin la autorización expresa del organismo competente.

Trabajos de utilidad pública.

Arresto de 5 a 30 días, quedando la determinación final de la condena a exclusiva disposición del juzgado interviniente en cada caso.

Ante cada infracción detectada, la Policía Ecológica procede al labrado inmediato de las actas correspondientes, activando los mecanismos legales y de control para frenar conductas que ponen en peligro viviendas, espacios productivos, bienes materiales y la vida de los vecinos.

El peligro extremo del viento Zonda

El riesgo de propagación se multiplica drásticamente durante las jornadas en las que se registra viento Zonda. La marcada sequedad del ambiente y la intensidad de las ráfagas crean el escenario perfecto para que el fuego avance de manera descontrolada en cuestión de minutos.

Por este motivo, desde Protección Civil insisten en extremar las precauciones y evitar tajantemente encender fogatas, quemar ramas, basura o pasto, así como cualquier actividad que genere chispas en zonas con vegetación.

Cómo y dónde denunciar una quema

La colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir catástrofes ambientales y urbanas. Ante la presencia de humo o una quema no autorizada, las autoridades recuerdan los canales de comunicación habilitados:

Línea de emergencia gratuita: Llamar de inmediato al 911 para una rápida intervención de bomberos y fuerzas de seguridad.

Denuncia presencial: En la sede de la Policía Ecológica, ubicada en el Cuartel de Bomberos (esquina de calles Mendoza y Mary O’Graham).

Contacto telefónico directo: Comunicarse al 4212787.

Desde los organismos provinciales enfatizan que, ante la detección de un foco ígneo, no se debe intentar apagar el fuego por cuenta propia ni acercarse a la zona, siendo la prioridad dar aviso urgente a los equipos de emergencia. La seguridad y el cuidado del entorno provincial dependen de la responsabilidad cotidiana de cada vecino.