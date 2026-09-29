Caucete: Hidráulica avanza con el encauzamiento del río Bermejo para proteger al pueblo

te el riesgo latente de crecientes y los efectos proyectados por el fenómeno climático, la Dirección de Hidráulica dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante un importante operativo de encauzamiento y refuerzo de defensas en la localidad de Bermejo, departamento Caucete.

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Los trabajos se ejecutan en el marco de las acciones planificadas por el Comité Provincial de Emergencia (COPRE), con el objetivo central de mitigar el peligro de ingreso de agua a la zona urbana durante la temporada de mayores caudales.

La localidad de Bermejo se emplaza geográficamente en una zona de escasa pendiente, asentada directamente sobre el curso del río homónimo. Esta característica geográfica genera un fuerte arrastre de sedimentos y material aluvional que, con el correr de los años, fue borrando y sepultando el cauce natural del río.

Como consecuencia de este proceso, ante una eventual creciente, el agua pierde un curso definido por donde escurrir libremente, lo que desborda con facilidad y amenaza de manera directa a los habitantes del pueblo.

Para contrarrestar esta problemática, el plan operativo de la repartición provincial se despliega actualmente en dos frentes de trabajo estratégicos:

Aguas abajo del puente de la Ruta 141: Se ejecutan tareas intensivas de apertura y encauzamiento del río Bermejo para encarrilar el flujo hídrico.

Aguas arriba del puente: Las maquinarias y operarios trabajan en la restitución del cauce hasta reconectarlo con su traza natural original.

En paralelo a estas maniobras, las cuadrillas realizan tareas de refuerzo en las defensas existentes, estructuras que presentaban un marcado deterioro debido al paso de los años y a la falta de mantenimiento periódico.

Desde el área técnica aclararon que se trata de una intervención de estricta mitigación: si bien la obra no elimina por completo el riesgo hídrico propio de la región, reduce drásticamente la exposición del pueblo y disminuye de forma considerable el impacto sobre la población ante un incremento repentino del caudal.