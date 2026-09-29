Operativo policial en Caucete tras el hallazgo de un hombre sin vida en una zona rural

Una intensa investigación se lleva adelante en el departamento Caucete tras el hallazgo de un hombre de aproximadamente 63 años sin vida en el interior de una propiedad rural. El cuerpo fue encontrado este martes en una finca situada en las inmediaciones de las calles Caseros y Paso de los Andes, en la localidad de Pozo de los Algarrobos.
Cómo fue el hallazgo y el despliegue policial
De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, la situación fue descubierta por un vecino que se encontraba trabajando y circulando por un campo lindero a la propiedad. Al advertir la presencia de la víctima tendida sobre un camino interno del predio rural, el trabajador dio aviso de inmediato a las autoridades policiales.
A raíz de la alerta, se desplegó un importante operativo en la zona con la intervención del personal de la Comisaría 9ª y de los funcionarios de la UFI de Delitos Especiales, quienes quedaron a cargo de las directivas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las causas exactas del deceso. En el lugar se realizaron las pericias de rigor bajo estricto hermetismo judicial.