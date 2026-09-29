Operativo policial en Caucete tras el hallazgo de un hombre sin vida en una zona rural

El cuerpo de la víctima, de unos 63 años, fue hallado por un vecino en un camino interno de un predio ubicado en calles Caseros y Paso de los Andes. Personal policial y la UFI de Delitos Especiales investigan las causas del deceso.

Una intensa investigación se lleva adelante en el departamento Caucete tras el hallazgo de un hombre de aproximadamente 63 años sin vida en el interior de una propiedad rural. El cuerpo fue encontrado este martes en una finca situada en las inmediaciones de las calles Caseros y Paso de los Andes, en la localidad de Pozo de los Algarrobos.

Cómo fue el hallazgo y el despliegue policial De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, la situación fue descubierta por un vecino que se encontraba trabajando y circulando por un campo lindero a la propiedad. Al advertir la presencia de la víctima tendida sobre un camino interno del predio rural, el trabajador dio aviso de inmediato a las autoridades policiales.