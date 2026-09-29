    • 29 de septiembre de 2026 - 16:30

    Era DJ y vecino de Villa Independencia: quién era el motociclista fallecido en la Ruta 20

    Luis Eduardo Reinoso, un conocido DJ de Villa Independencia, murió este martes en un trágico episodio sobre la Ruta 20, en el ingreso a Caucete.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Caucete: un motociclista murió tras ser atropellado por un camión en la Ruta 20

    Ruta 20: un motociclista murió tras ser atropellado por un camión
    Tragedia en Pocito: murió un motociclista tras chocar contra un árbol y caer a un canal.

    Tragedia en Pocito: murió un motociclista tras chocar contra un árbol y caer a un canal

    El hecho y la investigación en curso

    De acuerdo con el informe preliminar brindado por la policía, el suceso fue reportado cerca de las 09:59. El testamento inicial de los hechos señala que un camión Mercedes Benz —conducido por un hombre de 33 años oriundo de Jujuy— circulaba en sentido oeste a este por la mencionada arteria cuando, por motivos que aún son materia de rigurosa investigación, Reinoso se interpuso en la trayectoria del transporte de carga.

    Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, cuyos sabuesos analizan las pericias de rigor en el lugar del hecho y testimonios clave de automovilistas ocasionales para esclarecer la dinámica exacta de lo sucedido.

    Conmoción en las redes sociales y hondo pesar en la comunidad

    La noticia del trágica partida de Luis Eduardo corrió rápidamente y generó una ola de profunda tristeza en las redes sociales. Familiares, vecinos de Villa Independencia y numerosos amigos volcaron cálidos mensajes de despedida, recordando al joven con el afecto que cosechó a lo largo de su vida y de su labor artística como animador musical en eventos y reuniones de la región.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El motociclista perdió la vida en el acto. 

    Quién era el motociclista de 23 años que murió en un choque en Caucete

    El motociclista que murió en Caucete tenía 23 años. 

    Un motociclista perdió la vida en Caucete tras protagonizar un choque contra un auto

    dos adolescentes encontraron muerta a su mama: la autopsia revelo que fue asesinada y se investiga un posible femicidio

    Dos adolescentes encontraron muerta a su mamá: la autopsia reveló que fue asesinada y se investiga un posible femicidio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    detuvieron a un hombre acusado de matar a un conocido de un piedrazo en la cabeza

    Detuvieron a un hombre acusado de matar a un conocido de un piedrazo en la cabeza

    Por Redacción Diario de Cuyo