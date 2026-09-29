Era DJ y vecino de Villa Independencia: quién era el motociclista fallecido en la Ruta 20

Una profunda consternación se vive por estas horas en el departamento de Caucete y en todo el ámbito de la música local tras el trágico fallecimiento de Luis Eduardo Reinoso, un joven vecino de la zona que se desempeñaba habitualmente como DJ. El fatal episodio ocurrió este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 20, a pocos metros del puente de ingreso al departamento.
El hecho y la investigación en curso
De acuerdo con el informe preliminar brindado por la policía, el suceso fue reportado cerca de las 09:59. El testamento inicial de los hechos señala que un camión Mercedes Benz —conducido por un hombre de 33 años oriundo de Jujuy— circulaba en sentido oeste a este por la mencionada arteria cuando, por motivos que aún son materia de rigurosa investigación, Reinoso se interpuso en la trayectoria del transporte de carga.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, cuyos sabuesos analizan las pericias de rigor en el lugar del hecho y testimonios clave de automovilistas ocasionales para esclarecer la dinámica exacta de lo sucedido.
Conmoción en las redes sociales y hondo pesar en la comunidad
La noticia del trágica partida de Luis Eduardo corrió rápidamente y generó una ola de profunda tristeza en las redes sociales. Familiares, vecinos de Villa Independencia y numerosos amigos volcaron cálidos mensajes de despedida, recordando al joven con el afecto que cosechó a lo largo de su vida y de su labor artística como animador musical en eventos y reuniones de la región.