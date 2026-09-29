Era DJ y vecino de Villa Independencia: quién era el motociclista fallecido en la Ruta 20

Luis Eduardo Reinoso, un conocido DJ de Villa Independencia, murió este martes en un trágico episodio sobre la Ruta 20, en el ingreso a Caucete.

Una profunda consternación se vive por estas horas en el departamento de Caucete y en todo el ámbito de la música local tras el trágico fallecimiento de Luis Eduardo Reinoso, un joven vecino de la zona que se desempeñaba habitualmente como DJ. El fatal episodio ocurrió este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 20, a pocos metros del puente de ingreso al departamento.

El hecho y la investigación en curso De acuerdo con el informe preliminar brindado por la policía, el suceso fue reportado cerca de las 09:59. El testamento inicial de los hechos señala que un camión Mercedes Benz —conducido por un hombre de 33 años oriundo de Jujuy— circulaba en sentido oeste a este por la mencionada arteria cuando, por motivos que aún son materia de rigurosa investigación, Reinoso se interpuso en la trayectoria del transporte de carga.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, cuyos sabuesos analizan las pericias de rigor en el lugar del hecho y testimonios clave de automovilistas ocasionales para esclarecer la dinámica exacta de lo sucedido.