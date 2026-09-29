    • 29 de septiembre de 2026 - 16:25

    Dos adolescentes encontraron muerta a su mamá: la autopsia reveló que fue asesinada y se investiga un posible femicidio

    La víctima tenía 35 años y fue encontrada boca abajo en el sector de la cocina de su casa.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 35 años fue encontrada asesinada este domingo por la tarde en una casa de Rosario por sus dos hijos adolescentes y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

    Leé además

    era dj y vecino de villa independencia: quien era el motociclista fallecido en la ruta 20

    Era DJ y vecino de Villa Independencia: quién era el motociclista fallecido en la Ruta 20

    Por Redacción Diario de Cuyo
    detuvieron a un hombre acusado de matar a un conocido de un piedrazo en la cabeza

    Detuvieron a un hombre acusado de matar a un conocido de un piedrazo en la cabeza

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dramático hallazgo se produjo en una vivienda ubicada sobre avenida Grandoli al 3800. Los dos chicos descubrieron el cuerpo y pidieron ayuda a una vecina y a su padre, quien estaba separado de la víctima y se presentó rápidamente en el domicilio.

    La mujer fue identificada como Natalia Andrea Giménez. Al momento del hallazgo estaba boca abajo, en el sector de la cocina. Los primeros exámenes señalaron que presentaba al menos una herida en el cuello y traumatismos.

    El caso comenzó a investigarse bajo protocolo de femicidio y el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia. Sin embargo, desde la Fiscalía aclararon que esa no es la única línea que se sigue para determinar qué ocurrió.

    El estudio forense estableció que Giménez murió como consecuencia de un traumatismo cráneo-facial y cervical con múltiples heridas de arma blanca. Los primeros análisis también habían estimado una data de muerte de entre 15 y 2 horas antes del momento en que fue encontrado el cuerpo.

    Mientras avanzaban las pericias, los investigadores se encontraron con una escena que no presentaba un desorden generalizado en las distintas dependencias de la vivienda y que la puerta no fue forzada.

    Los peritos técnicos tampoco localizaron vainas servidas, pese a que testigos de la zona aseguraron haber escuchado detonaciones durante las horas previas.

    Sí se confirmó, en cambio, el faltante del teléfono celular de la mujer y del manojo de llaves de la vivienda. Según la investigación, ambos elementos habrían sido sustraídos por el agresor antes de escapar del lugar.

    La Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de distintas medidas para avanzar en el caso. Entre ellas, se relevarán cámaras de videovigilancia públicas y privadas con el objetivo de reconstruir los movimientos registrados en la zona.

    La Fiscalía también trabaja sobre otras hipótesis. Una de las líneas apunta a establecer si Giménez había recibido amenazas por una deuda económica durante los días previos a su asesinato, aunque no hay datos firmes sobre esta teoría.

    La fiscal Paula Barros solicitó medidas a la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones, mientras se intenta determinar las circunstancias en las que murió la mujer y quién fue el responsable.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el dramatico pedido de un padre que reconocio a su hijo en el video de un violento robo, lo denuncio y pidio que lo detengan

    El dramático pedido de un padre que reconoció a su hijo en el video de un violento robo, lo denunció y pidió que lo detengan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    condenaron a cinco integrantes del ejercito por la muerte de un aspirante de 19 anos durante una practica de tiro

    Condenaron a cinco integrantes del Ejército por la muerte de un aspirante de 19 años durante una práctica de tiro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco David Aciar Castillo, imputado por maltrato animal. 

    Maltrato animal en San Juan: un comerciante entregó seis dogos y donará $100.000 para evitar una condena

    Por Germán González
    La bicicleta robada y cómo agredieron a la víctima.

    La amenazaron con un cuchillo cuando salía de trabajar y le robaron la bicicleta en plena siesta

    Por Redacción Diario de Cuyo