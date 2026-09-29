Ruta 20: un motociclista murió tras ser atropellado por un camión

El siniestro ocurrió a la altura del puente sobre el río San Juan. La víctima habría dejado su moto al costado de la ruta antes de ser embestida.

Caucete: un motociclista murió tras ser atropellado por un camión en la Ruta 20

Un motociclista murió este martes en Caucete tras ser embestido por un camión mientras se encontraba sobre la calzada de la Ruta Nacional 20, a la altura del puente sobre el río San Juan. El episodio generó un importante despliegue policial y de emergencias, mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el fatal siniestro.

Según informó el periodista Ariel Rodríguez, el hecho se produjo por causas que todavía no fueron determinadas oficialmente. De acuerdo con esa versión, el motociclista habría dejado su moto a un costado de la ruta y posteriormente se habría arrojado sobre la calzada justo cuando circulaba el camión.

El impacto fue de tal magnitud que el hombre murió en el lugar. La violencia del choque generó preocupación entre quienes transitaban por la zona y obligó a desplegar un operativo para preservar la escena y ordenar la circulación.

Tras el siniestro, personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir en las tareas correspondientes y avanzar con las primeras actuaciones destinadas a determinar cómo ocurrió el hecho.