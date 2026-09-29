    • 29 de septiembre de 2026 - 07:44

    Volcó un camión en la Ruta 141 y derramó combustible en la Cuesta de Las Vacas

    El siniestro ocurrió este lunes por la noche. El conductor fue identificado como Daniel Ferreyra, de 42 años, y no hubo personas heridas.

    Vuelco en Ruta 141.

    Vuelco en Ruta 141.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un camión que transportaba pulpa de membrillo volcó este lunes por la noche en la Ruta Nacional 141, a la altura de la Cuesta de Las Vacas, y quedó tendido sobre uno de sus laterales. El siniestro provocó el derrame de combustible y parte de la carga quedó sobre la calzada, por lo que fue necesario asegurar la zona.

    Leé además

    Vuelco del camión cerca de la Difunta Correa: el impactante video de una mujer que vio todo.

    Vuelco del camión cerca de la Difunta Correa: el impactante video de una mujer que vio todo
    secuestraron cuatro caballos y una mula que estaban sueltos en la ruta 141: labraron un acta al propietario

    Secuestraron cuatro caballos y una mula que estaban sueltos en la Ruta 141: labraron un acta al propietario

    Según informó personal de la Comisaría 9na, el conductor fue identificado con el apellido Ferreyra, de 42 años. Tras el vuelco, el tanque del vehículo sufrió un derrame de combustible, mientras que la pulpa que trasladaba también terminó desparramada sobre la ruta.

    Las causas del accidente son investigadas. En el lugar comenzó a circular una versión que indicaba que el conductor habría mantenido una discusión con su acompañante y que, en ese contexto, perdió el control del vehículo.

    Siempre de acuerdo con esa versión, Ferreyra habría intentado retomar la calzada, maniobra durante la cual se produjo el vuelco. Sin embargo, esta circunstancia no fue confirmada oficialmente y forma parte de las averiguaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro.

    Personal de seguridad y control vial intervino en el lugar para contener el derrame de combustible, retirar la carga que quedó sobre la calzada y asegurar el sector. Pese al impacto y a la interrupción generada en la zona, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

         

    Se durmió la siesta y le robaron más de $5,5 millones de su casa en Rivadavia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Robo en Santa Lucía.

    En menos de un minuto, robaron una hamburguesería de Santa Lucía y se llevaron dinero y un celular

    Por Redacción Diario de Cuyo
    universitario rompio el silencio tras la agresion a un menor durante un partido de rugby

    Universitario rompió el silencio tras la agresión a un menor durante un partido de rugby

    Por Redacción Diario de Cuyo
    dos procedimientos policiales terminaron con motos secuestradas en chimbas y pocito

    Dos procedimientos policiales terminaron con motos secuestradas en Chimbas y Pocito

    Por Redacción Diario de Cuyo