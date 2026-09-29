Volcó un camión en la Ruta 141 y derramó combustible en la Cuesta de Las Vacas

El siniestro ocurrió este lunes por la noche. El conductor fue identificado como Daniel Ferreyra, de 42 años, y no hubo personas heridas.

Un camión que transportaba pulpa de membrillo volcó este lunes por la noche en la Ruta Nacional 141, a la altura de la Cuesta de Las Vacas, y quedó tendido sobre uno de sus laterales. El siniestro provocó el derrame de combustible y parte de la carga quedó sobre la calzada, por lo que fue necesario asegurar la zona.

Según informó personal de la Comisaría 9na, el conductor fue identificado con el apellido Ferreyra, de 42 años. Tras el vuelco, el tanque del vehículo sufrió un derrame de combustible, mientras que la pulpa que trasladaba también terminó desparramada sobre la ruta.

Las causas del accidente son investigadas. En el lugar comenzó a circular una versión que indicaba que el conductor habría mantenido una discusión con su acompañante y que, en ese contexto, perdió el control del vehículo.

Siempre de acuerdo con esa versión, Ferreyra habría intentado retomar la calzada, maniobra durante la cual se produjo el vuelco. Sin embargo, esta circunstancia no fue confirmada oficialmente y forma parte de las averiguaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro.