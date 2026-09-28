El ex jugador de San Martín implicado en un robo recibió una segunda oportunidad: deberá pagar $100.000

El ex jugador de San Martín, Carlos Alejandro Paratore , recibió una segunda oportunidad judicial en una causa que investiga dos robos cometidos en viviendas de San Juan. Aunque quedó formalmente vinculado al expediente por encubrimiento, la Justicia le concedió la suspensión del proceso a prueba, conocida como probation , bajo determinadas condiciones que deberá cumplir durante un año.

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La medida se resolvió este lunes durante una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que también fue imputado Agustín Samuel Castro Espejo . La ayudante fiscal Érica Funes explicó que ambos quedaron vinculados por el delito de encubrimiento por receptación sospechosa, una calificación provisoria que los diferencia de la imputación por robo que pesa sobre el principal acusado, Molino Ovejero.

En el caso de Paratore, el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, representada por el fiscal del caso, doctor Juan Manuel Gálvez, y la defensa estableció una serie de reglas de conducta y medidas de reparación. La misma fue homologada por el juez Diego Manuel Sanz. El proceso en contra se suspende, ya que el ex futbolista no tenía ningún tipo de antecedente penal.

Paratore deberá pagar $100.000 al Hospital de Niños de San Juan en concepto de reparación simbólica y cumplir 20 horas de trabajo comunitario durante dos meses en una municipalidad que determinará la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). Desde Fiscalía recomendaron que las tareas se realicen en Rivadavia, departamento donde reside el imputado.

La suspensión del proceso a prueba tendrá una duración de un año. Su cumplimiento estará sujeto a las condiciones acordadas judicialmente.

Dos robos y un Fiat Palio gris bajo investigación

Según detalló Funes, la investigación apunta a la participación de al menos tres personas en dos hechos delictivos, ocurridos en viviendas de los barrios Nuevo del Bono y Doncel.

La modalidad era similar: los sospechosos llegaban a los domicilios a bordo de un Fiat Palio gris, constataban que no hubiera moradores y luego ingresaban, generalmente tras romper puertas o ventanas. Los movimientos del vehículo quedaron registrados por cámaras de seguridad privadas y del CISEM.

En uno de los robos sustrajeron una PlayStation y un parlante de grandes dimensiones. En el otro, se llevaron cortadoras de fiambre, computadoras, bolsos con ropa y otros elementos que posteriormente fueron reconocidos por la damnificada y devueltos.

Román Ezequiel Molino Ovejero es el único de los tres que, hasta el momento, fue individualizado como presunto autor de los robos. Por esa razón, enfrenta una imputación provisoria por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y permanece con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Respecto de Castro Espejo, Funes indicó que la mayor parte de los elementos sustraídos fue encontrada en su domicilio, por lo que continúa vinculado a la investigación por encubrimiento.

Paratore, en tanto, quedó relacionado con la causa luego de que fuera interceptado mientras circulaba en el automóvil un día después de uno de los hechos. La fiscal aclaró que no pudo ser individualizado en los registros fílmicos de los lugares donde ocurrieron los robos, motivo por el cual no se le atribuyó, por ahora, participación como coautor.

La investigación continuará para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y esclarecer las circunstancias en las que el vehículo utilizado para los hechos llegó a manos de los sospechosos.