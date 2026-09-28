Cayó "in fraganti" intentando robar en una obra en construcción en Capital

Un delincuente de 32 años fue aprehendido por la Policía Ciclista en Capital tras ser descubierto violentando una ventana.

Un operativo policial concretado en el departamento Capital terminó con la detención de un delincuente que fue sorprendido en pleno ilícito sobre los techos de una propiedad.

El procedimiento se desencadenó gracias al alerta de los vecinos y al rápido accionar de los efectivos de seguridad.El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Alvear Norte, en la zona de San José y Alvear. Los uniformados de la División Policía Ciclista llegaron al lugar comisionados por el operador de turno y, tras ser alertados por transeúntes que señalaron una vivienda en construcción, ingresaron al predio.

Sorprendido infraganti y con elementos secuestrados Al subir a la estructura, los efectivos constataron la presencia de un hombre que estaba intentando violentar una ventana con claras intenciones de robo. De inmediato, procedieron a su aprehensión en el mismo techo.