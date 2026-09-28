Dos procedimientos policiales terminaron con motos secuestradas en Chimbas y Pocito

Personal policial llevó adelante este lunes dos procedimientos en Chimbas y Pocito que terminaron con el secuestro de motocicletas. En uno de los casos, el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde 2023 por un hecho ocurrido en Mendoza, mientras que en el otro fue abandonado durante la fuga de un hombre que habría agredido a un damnificado.

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En Chimbas , efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, realizaron un procedimiento en Avenida Benavidez y calle Necochea , a partir de tareas investigativas.

En ese lugar, los policías interceptaron una motocicleta Honda Wave 110 cc de color rojo , que era conducida por una mujer. Al realizar la correspondiente verificación de los datos del vehículo, constataron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente desde 2023 por el delito de hurto calificado .

La medida había sido solicitada por la Fiscalía de la provincia de Mendoza , por lo que los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta y a su traslado hasta la sede de la Brigada Norte, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

En tanto, en Pocito , otro procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calle Picasso y las ex vías del tren , dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna.

Personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, con colaboración de efectivos del Comando Sur, fue enviado al lugar luego de un llamado que alertaba sobre la sustracción de una motocicleta y la agresión a un damnificado.

De acuerdo con la información policial, al advertir la presencia de los efectivos, el presunto agresor escapó a pie y abandonó la motocicleta a pocos metros de su vivienda, antes de ingresar al domicilio.

Los policías secuestraron una motocicleta negra de 150 cc, sin marca visible, que posteriormente fue trasladada a la Subcomisaría Buenaventura Luna para continuar con las actuaciones legales correspondientes.