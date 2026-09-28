    • 28 de septiembre de 2026 - 19:42

    Persecución en Chimbas: le robó un iPhone a una menor, se metió a una casa y terminó detenido

    Un joven de 25 años fue aprehendido en el interior de Villa Ramos tras sustraerle el celular a una menor. El padre de la víctima y los transeúntes permitieron ubicarlo, y los efectivos recuperaron el aparato.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio delictivo ocurrido este lunes en el departamento Chimbas culminó con la detención de un joven y la recuperación de un valioso teléfono celular. El procedimiento estuvo a cargo del personal del Comando Radioeléctrico Norte, quienes actuaron tras un llamado al CISEM.

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    El hecho se registró en las inmediaciones de calles Chaco y Aberastain, en el interior de la conocida Villa Ramos. Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre que relató que su hija acababa de ser víctima de un robo.

    La persecución y el escondite

    Según el testimonio del progenitor, la menor le advirtió que un sujeto le había arrebatado un teléfono iPhone 12 Pro de color gris con funda transparente. Minutos antes del llamado a emergencias, el padre había visto al sospechoso huir a la carrera por calle Aberastain hacia el oeste, reconociéndolo además porque momentos antes había estado junto a su hija y otra menor.

    Los datos aportados por los transeúntes fueron clave: los vecinos señalaron que el ladrón había ingresado de forma clandestina a una vivienda de la zona. Ante esto, una persona mayor de edad de apellido Luna autorizó el ingreso de los efectivos al domicilio, donde finalmente encontraron al acusado oculto en una habitación ubicada al fondo.

    El sospechoso fue identificado como de apellido Reinoso Cortez (25). Durante la requisa personal, la policía halló entre sus pertenencias el aparato sustraído, procediendo a su secuestro inmediato.

    El aprehendido quedó alojado en una dependencia policial y la causa fue caratulada como robo, quedando bajo la órbita de la UFI Flagrancia para ser juzgado en los próximos días mediante el fuero de rychlet resolution.

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