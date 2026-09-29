Se durmió la siesta y le robaron más de $5,5 millones de su casa en Rivadavia

Un comerciante de Rivadavia sufrió el robo de más de $5,5 millones entre moneda nacional y dólares mientras dormía la siesta en su vivienda. El hombre había salido de la rutina habitual para descansar el domingo y, según fuentes policiales, recordó después que había dejado la puerta principal sin llave. Al despertar, descubrió que el ingreso había sido aprovechado por un delincuente.

En menos de un minuto, robaron una hamburguesería de Santa Lucía y se llevaron dinero y un celular

Vuelco del camión cerca de la Difunta Correa: el impactante video de una mujer que vio todo

La denuncia fue radicada el domingo en la Comisaría 13ª de Rivadavia por un comerciante de apellido Campillay, domiciliado en el barrio El CESAP, indicaron fuentes vinculadas al caso.

Según relató el damnificado, se acostó a dormir la siesta y, cuando despertó, advirtió que la puerta principal de la vivienda estaba abierta . En un primer momento no detectó que faltara ningún objeto, pero poco después comenzó a buscar una mochila que habitualmente tenía consigo.

El hombre revisó distintos sectores de la casa hasta que advirtió que el bolso no estaba. Fue entonces cuando relacionó la ausencia de la mochila con la puerta de ingreso abierta y recordó que no había colocado la llave antes de irse a descansar .

Dentro de la mochila había 3.000 dólares y $1.000.000 en efectivo , además de una chequera y documentación personal. De acuerdo con la cotización utilizada al momento de informar el caso, solamente los dólares representaban más de $4,5 millones, por lo que el monto total sustraído superaría los $5,5 millones .

Investigan el robo como un hurto

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría 13ª realizaron las primeras actuaciones para intentar establecer quién ingresó a la vivienda y recuperar los elementos sustraídos.

Por las características denunciadas, el hecho es investigado inicialmente como un hurto, ya que no habría existido violencia sobre la puerta ni sobre el comerciante.

En las actuaciones también tomó intervención personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá avanzar con las medidas destinadas a esclarecer el episodio y determinar quién aprovechó el descuido para ingresar a la vivienda mientras el propietario dormía.