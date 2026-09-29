En menos de un minuto, robaron una hamburguesería de Santa Lucía y se llevaron dinero y un celular

Un delincuente ingresó a una hamburguesería de Santa Lucía , fue directamente hacia la caja y escapó con dinero y un teléfono celular. Todo ocurrió en apenas 44 segundos y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Ante la reiteración de este tipo de episodios, el propietario decidió publicar las imágenes y contar lo sucedido.

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El hecho ocurrió en Barking Burger , ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía. En el video difundido por el comerciante se observa cómo el sujeto ingresa al establecimiento y, sin detenerse, se dirige hacia el sector donde se encontraba la caja.

En cuestión de segundos, el delincuente tomó el dinero que había disponible y luego se apoderó del celular que utilizaban habitualmente en el comercio. Después de concretar el robo, salió del lugar.

La secuencia completa quedó registrada por las cámaras y tuvo una duración de menos de un minuto .

“Es muy cansador quedarse callado”

El propietario del comercio decidió hacer público el video a través de las redes sociales y expresó su bronca e impotencia por lo ocurrido. Según explicó, no es la primera vez que el negocio es blanco de la delincuencia: ya sufrieron cuatro robos.

“Es un bajón tener que subir este tipo de cosas, pero también es muy cansador quedarse callado”, manifestó el comerciante al compartir las imágenes.

En su publicación también hizo referencia al esfuerzo que existe detrás del funcionamiento cotidiano del local y al impacto que generan estos hechos en quienes trabajan allí.

“Da bronca y mucha impotencia”, expresó, al tiempo que señaló que detrás del negocio hay trabajadores, familias y proveedores, además de muchas horas de trabajo para poder mantener la actividad.

El comerciante cuestionó además que los dueños de pequeños negocios deban afrontar reiteradamente situaciones de este tipo y sostuvo que no quieren acostumbrarse a que los robos sean vistos como algo normal.