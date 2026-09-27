    • 27 de septiembre de 2026 - 18:27

    Bomberos rescató a un niño de 3 años que quedó atrapado en una parrilla

    El pequeño quedó encerrado en la estructura de una vivienda del barrio Valle Pintado. Los efectivos lograron liberarlo y personal médico confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de tensión se vivieron en el barrio Valle Pintado, en Santa Lucía, cuando un niño de apenas 3 años quedó atrapado en el interior de una parrilla de una vivienda ubicada sobre calle Barranca Colorada Sur.

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    El episodio ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 5ª, cuyo personal recibió el aviso y dio intervención a Bomberos. Los efectivos se trasladaron rápidamente hasta el domicilio para llevar adelante el operativo de rescate.

    Tras trabajar sobre la estructura, los bomberos lograron liberar al pequeño sin provocarle lesiones. La situación generó preocupación entre los familiares y vecinos que se encontraban en el lugar.

    Luego del rescate se hizo presente personal médico, que examinó al niño y constató que se encontraba en buen estado de salud. El operativo terminó así sin consecuencias para el menor y llevó tranquilidad a su familia.

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