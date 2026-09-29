Vuelco del camión cerca de la Difunta Correa: el impactante video de una mujer que vio todo.

El vuelco de un camión que transportaba pulpa de membrillo sobre la Ruta Nacional 141, cerca de la Difunta Correa, en Caucete, quedó registrado desde pocos minutos después del accidente por una mujer que viajaba desde San Juan hacia La Rioja. Marisa Carrión transmitió en vivo desde el lugar y mostró cómo había quedado el vehículo, la carga desparramada y el combustible derramado sobre la calzada.

Polémica en Ramallo: buscan cobrar $37.000 a cada camión por circular por un tramo de 5 kilómetros

Volcó un camión en la Ruta 141 y derramó combustible en la Cuesta de Las Vacas

“Estábamos viajando desde San Juan, casi llegando a la Difunta Correa, y de golpe vimos un vapor, una tierra, un tierral, y bueno, se dio vuelta un camión delante nuestro” , relató la mujer al comenzar la transmisión.

El siniestro ocurrió este lunes por la noche, a la altura de la Cuesta de Las Vacas . El camión terminó tendido sobre uno de sus laterales y el acoplado quedó atravesado sobre la ruta, lo que generó complicaciones para la circulación.

En las imágenes registradas por Carrión puede observarse la magnitud del vuelco y el derrame de combustible. “Está atravesando toda la ruta”, advirtió varias veces mientras mostraba el estado de la calzada y alertaba a los demás conductores que se acercaban al lugar.

“Por el olor es gasoil” , señaló en un momento de la transmisión. Poco después confirmó que el acoplado transportaba pulpa de membrillo , parte de la cual había quedado desparramada sobre la ruta.

“Frenamos y nos dimos cuenta de que había atravesado toda la ruta”

La mujer también contó cómo vivió los segundos posteriores al vuelco. Según explicó, viajaban por la zona cuando vieron una nube de tierra y rápidamente tuvieron que frenar.

“Vimos la tierra directamente y entramos a frenar nosotros. Cuando vemos de golpe, está todo oscuro del otro lado. Todo oscuro, entonces frenamos y nos damos cuenta que había atravesado toda la ruta”, relató.

En otro momento de la transmisión, Carrión caminó por el sector para mostrar el derrame y advirtió sobre la presencia de combustible. “Cuidado con el combustible porque hay mucho combustible ahí abajo”, dijo.

Además, se acercó hasta el conductor y constató que se encontraba bien. “Ese es el conductor del camión”, señaló mientras lo mostraba en la transmisión.

“Por suerte todos estamos bien. No hubo ningún accidente aparte del vuelco del acoplado del camión”, expresó antes de continuar su viaje.

Qué se sabe del accidente

De acuerdo con información proporcionada por personal de la Comisaría 9na, el conductor fue identificado como Ferreyra, de 42 años. Tras el vuelco, el tanque del vehículo sufrió un derrame de combustible y parte de la carga terminó sobre la calzada.

Las causas del accidente todavía son investigadas. En el lugar circuló una versión que indicaba que el conductor habría mantenido una discusión con su acompañante y que, en ese contexto, habría perdido el control del vehículo. Esa circunstancia no fue confirmada oficialmente y forma parte de las averiguaciones.

Personal de seguridad y control vial trabajó en la zona para contener el derrame, retirar la carga y asegurar el sector.

Pese a la violencia del vuelco y a que el acoplado quedó atravesado sobre la Ruta 141, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.