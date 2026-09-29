Universitario rompió el silencio tras la agresión a un menor durante un partido de rugby

La violencia volvió a quedar en el centro de la escena en el rugby infantil de San Juan . El sábado 19 de septiembre, un partido de la categoría M13 entre Universitario Rugby Club y Jockey Club terminó en medio de un episodio que involucró a un adulto y a un menor de edad. Tras la difusión de imágenes del hecho, la institución de Pocito emitió un comunicado y confirmó que abrió una investigación interna.

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A través de un comunicado, Universitario Rugby Club expresó su rechazo a cualquier hecho de violencia dentro de las categorías infantiles y remarcó el carácter formativo que debe tener la actividad.

“Desde Universitario Rugby repudiamos toda forma de violencia, especialmente en el rugby infantil, que debe ser un espacio de respeto y cuidado para los chicos”, señalaron desde la institución.

Además, el club informó que puso en marcha una investigación a través del área de disciplina interna para determinar qué ocurrió durante el encuentro y establecer las medidas que correspondan.

La institución también manifestó que se encuentra a disposición de la Unión Sanjuanina de Rugby para colaborar con las actuaciones que se realicen a partir del episodio.

Cómo se desencadenó el conflicto durante el partido

De acuerdo con los testimonios y registros audiovisuales que trascendieron, el incidente se originó después de una jugada del partido. Un jugador de Universitario recibió un tackle de un integrante del equipo del Jockey Club y cayó al piso.

Tras esa acción, un adulto identificado como J.T., padre de un jugador de Universitario, ingresó al campo de juego y se dirigió hacia el menor que había participado de la jugada. Según consta en la denuncia, el hombre habría proferido insultos y amenazas contra el niño.

La situación generó un tumulto entre adultos dentro y fuera del campo de juego. El árbitro y otras personas presentes intervinieron para intentar contener el episodio y evitar que la situación pasara a mayores.

Todo ocurrió mientras se disputaba un encuentro de una categoría infantil, con los jugadores y demás integrantes de ambos equipos como testigos del conflicto.

La denuncia quedó en manos de la Justicia

El episodio también derivó en una denuncia policial. Gabriela Vargas, madre del menor involucrado, se presentó en la Comisaría 25ª del barrio Valle Grande para dejar asentada la situación.

La presentación quedó registrada bajo el Legajo N° 42/26, con intervención de la UFI Genérica, y la Justicia investiga al adulto señalado por la presunta comisión del delito de amenazas.

En el marco de las actuaciones, además de la denuncia, se cuenta con el informe elaborado por el árbitro del encuentro. La investigación deberá determinar las circunstancias concretas del episodio y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

Mientras tanto, Universitario anunció que continuará con su investigación disciplinaria interna y que colaborará con los organismos deportivos y judiciales que intervengan en el caso.