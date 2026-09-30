Hallaron muerto a un soldado voluntario en un puesto de guardia del RIM 22

El Ejército Argentino informó el fallecimiento del efectivo, ocurrido mientras cumplía funciones en la unidad militar ubicada en Marquesado. Intervino la Justicia Federal.

Un soldado voluntario del Regimiento de Infantería de Montaña 22 fue hallado sin vida mientras cumplía funciones en un puesto de guardia de la unidad militar ubicada en Marquesado, departamento Rivadavia.

El hecho ocurrió durante la noche del martes. Según informó el Ejército Argentino, alrededor de las 20:30 el soldado fue encontrado sin vida mientras se encontraba realizando tareas de guardia dentro del regimiento.

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal N° 5 de San Juan, que quedó a cargo de las actuaciones vinculadas al caso. Además, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes dentro de la fuerza.

Por el momento, no fueron informadas públicamente las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, ni trascendieron mayores detalles sobre la identidad del soldado.

Desde el Ejército Argentino señalaron que las autoridades del Regimiento de Infantería de Montaña 22 mantienen contacto con la Justicia y colaboran con las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.