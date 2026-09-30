Quién era la turista francesa que murió tras quedar atrapada en una avalancha en El Chaltén

La turista francesa que murió este martes tras quedar atrapada por una avalancha mientras practicaba esquí de travesía en El Chaltén fue identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann , de 29 años. La joven era instructora de esquí, se dedicaba a crear contenido sobre deportes de montaña y había desarrollado una trayectoria vinculada al freeride y al esquí de alta montaña.

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Tragedia en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el cerro Crestón

Wuillmann había nacido en Marsella, Francia , y pasó parte de su infancia en el valle de Ubaye, en los Alpes del Sur. Más tarde se instaló en Chamonix, una localidad reconocida internacionalmente por su actividad vinculada al montañismo, donde continuó desarrollando su carrera como deportista.

La joven había comenzado practicando esquí alpino de competición y posteriormente participó en competencias internacionales de freeride, incluido el Freeride World Tour entre 2019 y 2022 . En 2024 también protagonizó un documental en el que relató su vínculo con la montaña y su experiencia como esquiadora profesional.

Al momento de la tragedia, Juliette viajaba junto a su pareja , también de nacionalidad francesa y de 30 años. Ambos recorrían distintos puntos de la Patagonia en una camioneta adaptada para sus travesías y habían elegido la región para realizar actividades de montaña.

En sus redes sociales, la joven había compartido imágenes de sus recorridos por la zona de El Chaltén . Una de sus últimas publicaciones mostraba un descenso en el cerro Madsen , donde había destacado las dificultades que presentaban las condiciones meteorológicas para realizar la actividad.

“Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble”, había escrito tras una de sus experiencias en la región.

Cómo ocurrió la avalancha en El Chaltén

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 del martes, cuando Juliette y su pareja se encontraban realizando esquí de travesía en el cerro Crestón, en inmediaciones del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz.

De acuerdo con la información oficial disponible, la avalancha se habría originado por un corte de placa del manto de nieve. Los dos turistas fueron alcanzados por el desprendimiento y habrían sido arrastrados unos 400 metros montaña abajo.

Un grupo de esquiadores que se encontraba en el sector fue el primero en llegar hasta las víctimas. Juliette fue encontrada aproximadamente a un metro y medio de profundidad y sin signos vitales. Se realizaron maniobras de RCP con indicaciones de una médica que asistía desde el puesto sanitario mediante comunicación por radio, pero no pudieron reanimarla.

Su pareja fue localizado con vida y pudo ser evacuado. Recibió atención médica y, según la información difundida, se encontraba fuera de peligro.

El operativo involucró a efectivos de Gendarmería Nacional, Parques Nacionales, la Comisión de Auxilio de El Chaltén, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y personal sanitario. Las características del terreno y la dificultad de acceso complicaron las tareas de rescate.

El cuerpo de la joven fue finalmente trasladado hasta El Chaltén, mientras Gendarmería quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.