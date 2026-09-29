Mujer baleada en Concepción por venganza: nuevas pruebas complican a dos hermanos y seguirán presos

La investigación por el tiroteo en el barrio Costa Canal II, en Concepción , sumó un nuevo capítulo judicial. Ariel y Martín Gabriel Chave, los hermanos detenidos por su presunta participación en el ataque armado contra una mujer , permanecerán otros tres meses en prisión preventiva tras una audiencia en la que la Fiscalía presentó nuevas pruebas que los comprometerían con el hecho.

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La medida representa una prórroga de la prisión preventiva que ya cumplían ambos imputados. Según trascendió, los nuevos elementos incorporados al expediente reforzarían la hipótesis de su participación en el violento episodio ocurrido en Capital, donde una mujer recibió tres disparos y una camioneta también terminó con impactos de bala.

La investigación está a cargo del fiscal José Plaza , mientras que la querella representa a la víctima mediante el abogado Franco Vázquez. Los hermanos Chave son defendidos por Alejandro Castán.

El hecho ocurrió en la intersección de Benavídez y Mendoza, en el barrio Costa Canal II. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, un grupo de personas llegó hasta la vivienda de la víctima a bordo de un Chevrolet Corsa blanco y preguntó por su pareja, Franco González, conocido como «Chorico» y vinculado a una de las facciones de la barra de San Martín.

Ante la respuesta de que el hombre no se encontraba en el domicilio, comenzaron los disparos. La mujer intentó refugiarse dentro de la casa para proteger a sus hijos, pero recibió tres impactos de bala.

Los atacantes escaparon y, minutos después, González regresó al lugar y encontró a su pareja gravemente herida. La víctima fue trasladada inicialmente al centro de salud Báez Laspiur y luego al Hospital Rawson.

Durante las pericias, los investigadores detectaron impactos de bala en la vivienda y en la camioneta, además de secuestrar vainas servidas y proyectiles.

Tres sospechosos siguen prófugos

En la causa también permanece detenido Alberto Díaz, quien fue aprehendido aproximadamente un mes después del ataque, en el marco de un procedimiento de Flagrancia. Según la investigación, fue identificado por la denunciante.

Mientras tanto, Erica Chave y Gustavo Vara continúan prófugos, al igual que un tercer sospechoso cuya identidad no fue difundida oficialmente. Los tres son señalados como presuntos autores o partícipes del ataque.

La hipótesis principal apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con la interna de la barra de San Martín, aunque la Justicia todavía debe determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Con la nueva prórroga, Ariel y Martín Gabriel Chave continuarán detenidos mientras avanza la investigación, que tiene un plazo de un año para esclarecer el ataque y reunir las pruebas necesarias para definir la situación procesal de todos los sospechosos.