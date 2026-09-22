    • 22 de septiembre de 2026 - 08:56

    Violento asalto en Concepción: cuatro delincuentes encapuchados robaron en una vivienda y son intensamente buscados

    Se trata de una casa ubicada sobre la calle Salta Norte, entre Jorge Newbery y Chile Oeste.

    Violento asalto en Concepción: cuatro delincuentes encapuchados robaron en una vivienda y son intensamente buscados

    Violento asalto en Concepción: cuatro delincuentes encapuchados robaron en una vivienda y son intensamente buscados

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    Una pareja sufrió momentos de extrema tensión durante la mañana de ayer, tras ser víctima de un violento asalto en el interior de su domicilio ubicado en la localidad de Concepción, en el departamento Capital. Cuatro delincuentes encapuchados ingresaron por la fuerza, amenazaron al propietario con una tumbera y lograron sustraer diversos elementos de valor antes de huir.

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    El hecho se registró en una vivienda situada sobre la calle Salta Norte, entre Jorge Newbery y Chile Oeste. Las víctimas, identificadas con el apellido Zapata, se encontraban en el inmueble cuando percibieron movimientos inusuales en los accesos de la propiedad.

    Al aproximarse para verificar lo que ocurría, el dueño de casa se encontró cara a cara con cuatro sujetos encapuchados. Uno de los malvivientes empuñaba un elemento que aparentaba ser un arma de fuego de fabricación casera, conocida popularmente como “tumbera”, con la cual lo intimidó directamente para exigirle la entrega de dinero en efectivo. Ante la intimidación, el hombre respondió que no disponía de efectivo en el lugar.

    Mientras los delincuentes continuaban al atemorizar a los propietarios dentro de la vivienda, la mujer actuó con rapidez: tomó su teléfono celular, corrió hacia el baño y se encerró. Desde allí, logró comunicarse de inmediato con el 911 para dar aviso a las fuerzas de seguridad sobre el violento episodio en curso.

    Al percatarse de la llamada y la inminente llegada de la policía, los asaltantes revisaron rápidamente las inmediaciones, se apoderaron de una notebook y de una cartera negra que contenía documentación personal y una suma de dinero no especificada, y escaparon del lugar.

    Investigación en curso

    Minutos después de la fuga, personal policial de la Comisaría 2ª de Concepción se hizo presente en el domicilio damnificado para recabar los primeros testimonios y dar inicio a las medidas investigativas.

    Debido a las características del violento atraco, las actuaciones del caso quedaron a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, dependencia judicial que encabeza las diligencias orientadas a dar con el paradero de los responsables.

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