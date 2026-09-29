Lo detuvieron por no obedecer un operativo policial y protagonizó una persecución cinematográfica: para un juez, no cometió ningún delito

Adrián Espejo Vega , el joven de 25 años que había sido detenido tras una extensa persecución policial a bordo de un Renault 19, quedó sobreseído de la causa y recuperó la libertad por orden judicial. El juez de Flagrancia , Carlos Lima , entendió que su conducta no configuró ninguno de los delitos que le habían atribuido y que, por lo tanto, no correspondía la intervención del derecho penal.

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El episodio había ocurrido alrededor de las 23:40 horas, cuando el conductor evadió distintos controles policiales instalados por un siniestro vial fatal sobre la Ruta 20. La persecución atravesó sectores de 9 de Julio y Rawson y terminó en Médano de Oro, donde finalmente fue interceptado en Ruta Provincial 155 y calle Ramón Franco.

Tras su detención, la UFI Flagrancia , a cargo de la fiscal Virginia Branca , le atribuyó el delito de resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal .

Sin embargo, durante el análisis judicial no se pudieron acreditar los elementos necesarios para encuadrar su conducta en esa figura penal, según explicó su defensa, el abogado Rodrigo Metola .

El planteo también contempló otras dos posibles calificaciones: desobediencia a la autoridad y fuga. No obstante, el magistrado consideró que tampoco se reunían los requisitos legales para sostener esas imputaciones .

En ese contexto, el doctor Lima concluyó que el accionar de Espejo Vega no se adecuaba a ningún tipo penal contemplado en la legislación argentina y que, por ese motivo, no correspondía que continuara sometido a un proceso penal.

La resolución dispuso el sobreseimiento del joven y su libertad inmediata, dejando sin efecto su situación de detenido en el marco de esta causa.

De esta manera, pese a la persecución que había involucrado a distintos efectivos y móviles policiales, la Justicia determinó que Adrián Espejo Vega no cometió ninguno de los delitos que se le habían atribuido.