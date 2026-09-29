    • 29 de septiembre de 2026 - 19:34

    Lo detuvieron por no obedecer un operativo policial y protagonizó una persecución cinematográfica: para un juez, no cometió ningún delito

    El joven de 25 años había sido detenido tras evadir controles policiales y protagonizar una extensa persecución desde Ruta 20 hasta Médano de Oro. El juez Carlos Lima consideró que su conducta no encuadraba en ningún delito y ordenó su libertad inmediata.

    Espejo Vega quedó sobreseído de todo delito en su contra.&nbsp;

    Espejo Vega quedó sobreseído de todo delito en su contra. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Adrián Espejo Vega, el joven de 25 años que había sido detenido tras una extensa persecución policial a bordo de un Renault 19, quedó sobreseído de la causa y recuperó la libertad por orden judicial. El juez de Flagrancia, Carlos Lima, entendió que su conducta no configuró ninguno de los delitos que le habían atribuido y que, por lo tanto, no correspondía la intervención del derecho penal.

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    El episodio había ocurrido alrededor de las 23:40 horas, cuando el conductor evadió distintos controles policiales instalados por un siniestro vial fatal sobre la Ruta 20. La persecución atravesó sectores de 9 de Julio y Rawson y terminó en Médano de Oro, donde finalmente fue interceptado en Ruta Provincial 155 y calle Ramón Franco.

    Tras su detención, la UFI Flagrancia, a cargo de la fiscal Virginia Branca, le atribuyó el delito de resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

    Sin embargo, durante el análisis judicial no se pudieron acreditar los elementos necesarios para encuadrar su conducta en esa figura penal, según explicó su defensa, el abogado Rodrigo Metola.

    El planteo también contempló otras dos posibles calificaciones: desobediencia a la autoridad y fuga. No obstante, el magistrado consideró que tampoco se reunían los requisitos legales para sostener esas imputaciones.

    En ese contexto, el doctor Lima concluyó que el accionar de Espejo Vega no se adecuaba a ningún tipo penal contemplado en la legislación argentina y que, por ese motivo, no correspondía que continuara sometido a un proceso penal.

    La resolución dispuso el sobreseimiento del joven y su libertad inmediata, dejando sin efecto su situación de detenido en el marco de esta causa.

    De esta manera, pese a la persecución que había involucrado a distintos efectivos y móviles policiales, la Justicia determinó que Adrián Espejo Vega no cometió ninguno de los delitos que se le habían atribuido.

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