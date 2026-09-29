A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, Interpol levantó la alerta roja del principal sospechoso

A 18 años de uno de los casos policiales más conmocionantes de la historia argentina, la causa por la desaparición de Sofía Herrera sumó una preocupación institucional. Según confirmó la organización Missing Children, la Notificación Roja de Interpol que pesaba sobre José Dagoberto Díaz Águila dejó de estar vigente debido a que la orden de captura internacional no fue renovada a tiempo.

Lo detuvieron por no obedecer un operativo policial y protagonizó una persecución cinematográfica: para un juez, no cometió ningún delito

Buscan a un hombre de 85 años que fue visto por última vez este lunes en San Juan

La niña tenía tres años y ocho meses cuando fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008 en un camping de la ciudad fueguina de Río Grande. En el marco de un nuevo y doloroso aniversario, su mamá, María Elena Delgado, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales bajo la consiga: “18 años sin Sofi”. A pesar de las décadas transcurridas y de que el expediente continúa formalmente abierto, el paradero de la menor sigue siendo un misterio.

El ciudadano chileno José Dagoberto Díaz Águila, apodado "Espanta la Virgen", quedó formalmente en la mira de los investigadores en septiembre de 2020, cuando la Justicia de Tierra del Fuego solicitó su captura internacional tras recolectar nuevos elementos probatorios en el expediente.

Entre las pruebas principales que motivaron la emisión de la alerta en su momento se destacaban:

El testimonio de un suboficial de policía que participó en los rastrillajes iniciales de 2008, quien aseguró que el sospechoso le confesó "saber dónde está Sofía".

El aporte de un testigo clave que tenía seis años al momento del hecho y que, al alcanzar la mayoría de edad, ratificó su declaración y permitió confeccionar un identikit actualizado del sospechoso.

Qué implica el vencimiento de la alerta roja

Díaz Águila cuenta con DNI argentino y residió en Río Grande, pero los múltiples operativos y allanamientos rurales realizados para dar con su paradero desde 2018 no arrojaron resultados positivos.

Con la caída de la Notificación Roja, se pierde temporalmente la cooperación y el rastreo coordinado con las fuerzas de seguridad extranjeras fuera del país. No obstante, desde el ámbito judicial aclararon que el vencimiento de esta medida administrativa no significa el sobreseimiento del imputado ni el cierre de la causa, que sigue abierta mientras la familia continúa reclamando justicia y respuestas firmes por parte de los organismos del Estado.